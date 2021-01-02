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المحكمة العسكرية بالبليدة : انطلاق إعادة محاكمة كل من بوتفليقة سعيد ومدين وطرطاق وحنون

  أدرج يـوم : السبت, 02 كانون2/يناير 2021 12:42     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرات
المحكمة العسكرية بالبليدة : انطلاق إعادة محاكمة كل من بوتفليقة سعيد ومدين وطرطاق وحنون

البليدة - انطلقت يوم السبت بمجلس الاستئناف بالمحكمة العسكرية بالبليدة جلسة إعادة محاكمة كل من بوتفليقة سعيد والجنرالين مدين محمد وطرطاق عثمان والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون, المتهمون في قضية "التآمر ضد سلطة الجيش", حسبما علم من مصادر قضائية.

واعتمدت المحكمة خلال جلسة الافتتاح محامي واحد لكل متهم عكس ما كان معمول به في المحاكمات السابقة.

وتأتي جلسة اليوم بعد قبول المحكمة العليا في 28 من نوفمبر الفارط الطعن بالنقض الذي تقدم به دفاع المتهمين.

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وكان قد أيد مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة  في 10 فبراير الماضي الأحكام الصادرة في حق كل من بوتفليقة سعيد ومدين محمد و طرطاق عثمان ب 15 سنة سجنا نافذة في حين حكم المجلس ب 3 سنوات منها 9 أشهر نافذة في حق حنون لويزة في إطار قضية "التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش و التآمر ضد سلطة الدولة".

آخر تعديل على السبت, 02 كانون2/يناير 2021 13:32
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المحكمة العسكرية بالبليدة : انطلاق إعادة محاكمة كل من بوتفليقة سعيد ومدين وطرطاق وحنون
  أدرج يـوم : السبت, 02 كانون2/يناير 2021 12:42     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرة   شارك