رئيس الجمهورية يوقع مرسوم تعديل الدستور

للتذكير فإن الدستور الجديد كان محل استفتاء شعبي يوم 1 نوفمبر 2020 .
اقرأ أيضا : تعديل قانون الانتخابات : مواصلة التغيير السياسي المكرس في الدستور الجديد
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر- وقع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المرسوم الرئاسي المتضمن الاصدار في الجريدة الرسمية للدستور المعدل, حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
للتذكير فإن الدستور الجديد كان محل استفتاء شعبي يوم 1 نوفمبر 2020 .
اقرأ أيضا : تعديل قانون الانتخابات : مواصلة التغيير السياسي المكرس في الدستور الجديد