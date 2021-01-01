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رئيس الجمهورية يوقع مرسوم تعديل الدستور

  أدرج يـوم : الجمعة, 01 كانون2/يناير 2021 10:38     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرات
رئيس الجمهورية يوقع مرسوم تعديل الدستور

الجزائر- وقع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المرسوم الرئاسي المتضمن الاصدار في الجريدة الرسمية للدستور المعدل, حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

للتذكير فإن الدستور الجديد كان محل استفتاء شعبي يوم 1 نوفمبر 2020 .

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آخر تعديل على الجمعة, 01 كانون2/يناير 2021 11:08
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رئيس الجمهورية يوقع مرسوم تعديل الدستور
  أدرج يـوم : الجمعة, 01 كانون2/يناير 2021 10:38     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرة   شارك

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