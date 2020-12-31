Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

السفير الفلسطيني يشيد بموقف الجزائر الداعم للقضية الفلسطينية

  أدرج يـوم : الخميس, 31 كانون1/ديسمبر 2020 19:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات
السفير الفلسطيني يشيد بموقف الجزائر الداعم للقضية الفلسطينية

الجزائر - أشاد سفير دولة فلسطين لدى الجزائر، أمين مقبول، يوم الخميس، بموقف الجزائر الداعم للقضية الفلسطينية، والرافض للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي، مجددا التأكيد على أن نضال الفلسطينيين ضد المحتل الإسرائيلي "سيستمر حتى استعادة جميع الأراضي المحتلة".

و قال السفير مقبول في كلمة له، خلال تظاهرة نظمتها سفارة دولة فلسطين بالجزائر إحياء للذكرى الـ56 لاندلاع الثورة الفلسطينية المسلحة، أن "الجزائر هي أول دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية، و في الجزائر تم الاعلان عن الدولة الفلسطينية، ولم يتوقف دعمها المادي والمعنوي للفلسطينيين منذ استقلالها عام 1962"، معتبرا أن الثورة الجزائرية "كانت مصدر إلهام للشعب الفلسطيني في انطلاق ثورته عام 1965".

من جهة اخرى وصف السيد مقبول، اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني، بأنها "خيانة للقضية الفلسطينية و الامة العربية و الاسلام والقدس، والمقدسات"، مؤكدا أن "التطبيع يضر بالوحدة العربية".

وقال في هذا الصدد إن "التطبيع مع العدو الإسرائيلي هو في الحقيقة ليس له أي مستقبل"، مشددا على أن المستقبل "سيكون للشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل الحرية و النصر، و العدالة".

في ذات السياق أبرز السفير الفلسطيني، أن "الهدف النهائي للكيان الصهيوني من خلال هذه الاتفاقيات هو إضعاف الأمة العربية"، مشيرًا إلى أن " نضال الفلسطينيين ضد العدو الصهيوني سيستمر حتى النصر، واستعادة جميع الأراضي المحتلة".

و قال السيد مقبول، "نحن مصممون على مواصلة القتال حتى استرجاع كامل الأراضي الفلسطينية، و اقامة دولة فلسطين و عاصمتها القدس".

و جرى إحياء الذكرى الـ56 لاندلاع الثورة الفلسطينية التي شهدت إيقاد شعلة انطلاق الثورة الفلسطينية المسلحة، بحضور عدد من قادة الفصائل الفلسطينية وممثلين عن التشكيلات السياسية، و الجمعيات الجزائرية، الى جانب ممثلي الجالية الفلسطينية في الجزائر.

آخر تعديل على الخميس, 31 كانون1/ديسمبر 2020 19:55
كلـمات مفتـاحيــة :

وسائط

السفير الفلسطيني يشيد بموقف الجزائر الداعم للقضية الفلسطينية
  أدرج يـوم : الخميس, 31 كانون1/ديسمبر 2020 19:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.31

كوفيد-19: إعادة تمديد تدابير الحجر الجزئي المنزلي في 29 ولاية لمدة 15 يوما

20.12.31

النقل البري ما بين الولايات: استئناف تدريجي للنشاط ابتداء من يوم الجمعة 

20.12.31

السفير الفلسطيني يشيد بموقف الجزائر الداعم للقضية الفلسطينية

20.12.31

كوفيد-19: الحكومة تقرر فتح المدارس القرآنية مع التقيد الصارم بالتدابير والبروتوكولات…

20.12.31

تواصل هجمات الجيش الصحراوي مستهدفة معاقل الاحتلال المغربي لليوم 49 على التوالي

20.12.31

الجزائر توقع صفقة مع مخبر روسي لاقتناء اللقاح ضد فيروس كورونا

الأكثــر قـراءة

20.12.28

مملكة نوميديا: قوة سادت قرابة خمس قرون على المتوسط 

20.12.28

انعدام الفوترة و وثيقة مسار المنتوج من اخطر ما يشوب أخلاقيات النشاط التجاري

20.12.28

مجسم الملك سيفاكس.. إعادة اعتبار لشخصية تاريخية

20.12.29

الرئيس تبون يعود الى ارض الوطن

20.12.28

شرفي يستبعد إمكانية تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة في يوم واحد 

20.12.28

تعديل الدستور: شرفي يؤكد أن توقيع رئيس الجمهورية على المرسوم "غير محدد بآجال قانونية"