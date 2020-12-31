مجلس قضاء الجزائر العاصمة: تأييد أحكام السجن النافذ في حق الإخوة كونيناف

ونطق القاضي رئيس الجلسة بتأييد الأحكام السابق الصادر في حق الإخوة كونيناف والمتمثلة في 16 سنة سجنا نافذا في حق رضا و 15 سنة سجنا نافذا في حق شقيقه طارق و 12 سنة نافذا في حق عبد القادر-عبد الكريم مع غرامة مالية قدرها 8 ملايين دج وذلك بعد ثبوت ضلوعهم في القضايا المتابعين فيها.
من جهة أخرى، أيدت المحكمة الحكم الصادر مبدئيا تجاه مسير شركة "كو. جي. سي." بطاهر قدور وإطارات أخرى على غرار حموش حسان ومقراوي حسيبة ومكاحلية عادل وبناي ليلى وقراح عبد العزيز مع تخفيض عقوبة الحبس في حق بطاهر قدور إلى 5 سنوات حبسا نافذا عوض 8 سنوات.
أما مقراوي حسيبة وقراح عبد العزيز فقد تم تخفيض عقوبتهما من 3 سنوات سجنا نافذا إلى 18 شهرا سجنا موقوفة التنفيذ لكل منهما.
إقرأ أيضا: محاكمة الإخوة كونيناف : التماس عقوبات من 10 إلى 18 سنة سجنا نافذا ضد المتهمين الرئيسيين
كما قررت المحكمة جعل تهمة الحبس في حق كل من مكاحلية عادل وبناي ليلى موقوفة النفاذ في الدعوى المدنية المستأنفة.
وكانت محكمة سيدي أمحمد في سبتمبر الماضي قد أدانت المتهمين الرئيسيين في هذه القضية بعقوبات 16 و 12 و15 و8 سنوات سجنا نافذا على التوالي مع غرامات ب 8 ملايين دج لكل واحد منهم وحجز الممتلكات داخل البلاد وخارجها.