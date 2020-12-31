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الرئيس تبون يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي

  أدرج يـوم : الخميس, 31 كانون1/ديسمبر 2020 15:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
الرئيس تبون يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي

الجزائر - تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية مصر العربية، السيد عبد الفتاح السيسي، عبر له من خلاله عن سعادته بعودته إلى الجزائر، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "تلقى اليوم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اتصالا هاتفيا من أخيه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، السيد عبد الفتاح السيسي، عبر له من خلاله عن سعادته بعودته إلى الجزائر، حامدا الله على سلامته".

وبالمناسبة، "طلب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من رئيس الجمهورية تبليغ تهانيه للشعب الجزائري بحلول السنة الجديدة".

"من جهته، تقدم السيد الرئيس بشكره الجزيل للرئيس المصري، معربا له عن تقديره لمشاعره النبيلة، وطلب منه نقل تهانيه إلى الشعب المصري الشقيق بنفس المناسبة، متمنيا له كل الخير والازدهار"، يضيف ذات المصدر.

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الرئيس تبون يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي
  أدرج يـوم : الخميس, 31 كانون1/ديسمبر 2020 15:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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