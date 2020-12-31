الخطوط الجوية الجزائرية: أكثر من 1500 رحلة داخلية منذ 6 ديسمبر الفارط

الجزائر- سجلت الخطوط الجوية الجزائرية ازيد من 1.500 رحلة داخلية منذ 6 ديسمبر الفارط الى هذا اليوم, حيث نقلت 65.468 مسافر نحو مختلف الوجهات, حسبما علم اليوم الخميس لدى الشركة الوطنية.

و في تصريح لوأج, قال المكلف بالاعلام للخطوط الجوية الجزائرية, امين اندلسي, ان "قسم الرحلات الداخلية قد برمج, خلال الفترة الممتدة من 6 الى 31 ديسمبر الجاري 1.578 رحلة داخلية نحو مختلف الوجهات بمعدل 440 رحلة في الاسبوع", مشيرا الى "ارتفاع عدد الرحلات مع مرور الاسابيع حسب الطلب".

و أوضح المسؤول ان كل الوجهات كانت تلاقي اقبالا كبيرا, كاشفا عن تسجيل طلب كبير خلال الاسبوع الاخير لشهر ديسمبر بخصوص كل الرحلات نحو جنوب البلد على غرار تمنراست و ادرار و ورقلة و بسكرة.

و دفعت هذه الرغبة المتزايدة للسفر نحو الجنوب الجزائري الشركة الوطنية الى رفع امكانياتها فيما يخص عدد المقاعد و الطائرات المخصصة لهذه المنطقة التي تلقى اقبالا كبيرا خلال الفترة الشتوية و حفلات رأس السنة, يضيف المسؤول.

و بخصوص نسبة شغل المقاعد, اوضح السيد اندلسي انها بعيدة جدا عن الارقام المحققة خلال نفس الفترة من سنة 2019, واصفا اياها (النسبة) "بالمعتبرة" نظرا للازمة الصحية التي اثرت على النقل الجوي عبر العالم كله.

اقرأ أيضا : وزير النقل : 40 مليار دينار خسائر الجوية الجزائرية و 9 ملايير خسائر النقل البحري

و في المقابل, اكد المتحدث ان الخطوط الجوية الجزائرية تقترح دوما قدرات استيعاب اكبر فيما يخص المقاعد و هذا من اجل تفادي الازدحام على مستوى المطارات, مما سيساهم, يضيف المسؤول, في ضمان احترام البروتوكول الصحي.

و أوضح السيد اندلسي في هذا الصدد ان الحصيلة الاولى حول احترام البروتوكول الصحي المعتمد من طرف الشركة الوطنية كانت "ايجابية" و انه لم يتم تسجيل اي حادث في هذا الشأن.

و أشار الى ان الركاب يتبعون حرفيا التعليمات التي تقدمها لهم الخطوط الجوية و كذا شركائها (الشرطة, الجمارك, مؤسسة تسيير المطارات...), مشددا في المقابل على ضرورة تحلي المواطنين باليقظة نظرا لان الفيروس لا يزال متواجدا.

و استؤنفت الرحلات الداخلية لنقل المسافرين, التي تم تعليقها منذ يوم 19 مارس الفارط, في ال6 من شهر ديسمبر الجاري في ظل الاحترام الصارم للبروتوكول الصحي.

و يخص هذا الاستئناف التدريجي للرحلات الجوية كمرحلة اولى 100 بالمئة من الرحلات من و الى ولايات جنوب البلد و كذا 50 بالمئة من الرحلات نحو ولايات شمال الوطن.