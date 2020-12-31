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وساطة الجمهورية: المندوب المحلي "يجب أن يكون مسهلاً وموفقاً"

  أدرج يـوم : الخميس, 31 كانون1/ديسمبر 2020 08:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرات
وساطة الجمهورية: المندوب المحلي &quot;يجب أن يكون مسهلاً وموفقاً&quot;

البويرة- أكد وسيط الجمهورية كريم  يونس يوم الأربعاء بالبويرة، أن مندوبيه المحليين "يجب أن يكونوا مسهلين وموفقين" بين المواطن والسلطات المحلية حتى يتمكنوا من التكفل بشكاوى المواطنين.

و أشار السيد يونس، خلال لقائه مع مواطنين ومسؤولين محليين من مختلف المصالح الولائية، إلى ضرورة أن يكون المندوب المحلي لوسيط الجمهورية "مسهلا وموفقا و مصالحا، يتمتع بكل قيم الشفافية والصرامة حتى يتمكن من العمل على توطيد أواصر الثقة بين المواطن والدولة".

وشدد وسيط الجمهورية الذي زار مقر المندوبية المحلية حيث اطلع على مختلف مصالحها و استمع إلى انشغالات عدد من المواطنين، على "ضرورة أن يكون "المندوب المحلي مستقلا ويهتم بشكل خاص بانشغالات المواطنين من اجل ترسيخ الثقة بينهم وبين الدولة وذلك من خلال التكفل بمختلف الاهتمامات والمشاكل".

وأضاف السيد يونس أنه من الضروري أن يعتني المندوب المحلي بصورته، لأن "الثقة بين المواطن والدولة ترص صفوف المجتمع".

كما حث المتحدث في مداخلته، مختلف المصالح الولائية على الاستماع إلى الشكاوى و الانشغالات التي يثيرها المواطنون من خلال الوسيط المحلي.

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و أضاف ضيف البويرة في ذات السياق أن "القائمين على مختلف القطاعات مدعوين إلى أن يكونوا أيضًا مسهلين من حيث الاستجابة للمشاكل أو الصعوبات التي يثيرها المواطنون من خلال صوت الوسيط المحلي، لأن مهمة هذا الأخير هي تنفيذ خارطة الطريق التي وضعها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون".

وانتهز المسؤول نفسه هذا الاجتماع ليؤكد مجددا، التزام الرئيس تبون الراسخ بالعمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، لا سيما في المناطق المعزولة.

و من المنتظر أن يترأس السيد كريم يونس، يوم غد الخميس اجتماع مع لجنة مكلفة بإعداد حصيلة سنوية عن جميع الولايات.

وصرح للصحافيين أن "هذه الحصيلة السنوية لهيئة الوساطة ستكون جاهزة قبل 31 ديسمبر وستسلم لرئيس الجمهورية".

وقد قام وسيط الجمهورية خلال زيارته إلى البويرة، بزيارة المقر المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري وكذلك مصلحة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، حيث اطلع على سير عمل الخدمات عن بعد المقدمة للزبائن والمؤمنين اجتماعيا.

آخر تعديل على الخميس, 31 كانون1/ديسمبر 2020 09:09
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وساطة الجمهورية: المندوب المحلي "يجب أن يكون مسهلاً وموفقاً"
  أدرج يـوم : الخميس, 31 كانون1/ديسمبر 2020 08:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرة   شارك

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