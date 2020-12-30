توقيف أربعة تجار مخدرات وحجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة بتمنراست

وأوضح ذات المصدر أنه "في سياق العمليات المتواصلة الهادفة إلى محاربة كل أشكال الجريمة المنظمة وإفشال محاولات الإتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مصالح الأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني، اليوم 30 ديسمبر 2020، بتمنراست (الناحية العسكرية السادسة)، أربعة (04) تجار مخدرات في محاولة تمرير كمية هائلة من الأقراص المهلوسة إلى شمال البلاد تقدر بــ000 550 قرص بقيمة مالية تصل إلى 55 مليار سنتيم".
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وأضاف البيان أن "هذه العملية النوعية تأتي لتضاف إلى عديد النتائج الميدانية التي تحققها قواتنا المسلحة، والتي مكنت، في ظرف أقل من أسبوع، من إحباط محاولة إدخال أكثر من 38 قنطار من الكيف المعالج إلى ترابنا الوطني".