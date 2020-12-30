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توقيف أربعة تجار مخدرات وحجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة بتمنراست

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 كانون1/ديسمبر 2020 19:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات
توقيف أربعة تجار مخدرات وحجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة بتمنراست

الجزائر - تمكنت مصالح الأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، من توقيف أربعة تجار مخدرات بتمنراست كانوا يحاولون تمرير كمية هائلة من الأقراص المهلوسة إلى شمال البلاد بقيمة مالية تصل إلى 55 مليار سنتيم، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في سياق العمليات المتواصلة الهادفة إلى محاربة كل أشكال الجريمة المنظمة وإفشال محاولات الإتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مصالح الأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني، اليوم 30 ديسمبر 2020، بتمنراست (الناحية العسكرية السادسة)، أربعة (04) تجار مخدرات في محاولة تمرير كمية هائلة من الأقراص المهلوسة إلى شمال البلاد تقدر بــ000 550 قرص بقيمة مالية تصل إلى 55 مليار سنتيم".

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وأضاف البيان أن "هذه العملية النوعية تأتي لتضاف إلى عديد النتائج الميدانية التي تحققها قواتنا المسلحة، والتي مكنت، في ظرف أقل من أسبوع، من إحباط محاولة إدخال أكثر من 38 قنطار من الكيف المعالج إلى ترابنا الوطني".

آخر تعديل على الأربعاء, 30 كانون1/ديسمبر 2020 20:03
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توقيف أربعة تجار مخدرات وحجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة بتمنراست
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 كانون1/ديسمبر 2020 19:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

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