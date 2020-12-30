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عودة الرئيس تبون في الآجال الزمنية المعلن عنها "تؤكد الثقة بينه وبين المواطنين"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 كانون1/ديسمبر 2020 19:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات
عودة الرئيس تبون في الآجال الزمنية المعلن عنها &quot;تؤكد الثقة بينه وبين المواطنين&quot;

الجزائر - رحب وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، السيد عمار بلحيمر، يوم الأربعاء، بعودة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى أرض الوطن سالما معافى، معتبرا أن هذه العودة التي تمت "في الآجال الزمنية المعلن عنها" كانت "مناسبة لتأكيد علاقة الثقة والاحترام والانسجام بين الرئيس والمواطنين".

وكتب السيد بلحيمر في رسالة نشرت على الموقع الرسمي لوزارة الاتصال: "يشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة موظفي وزارة الاتصال ومستخدمي القطاع، أن أتقدم لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بأسمى عبارات التهاني وأرقى التبريكات إثر عودته إلى أرض الوطن الحبيب سالما معافى من وباء كورونا".

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واضاف أن "هذه العودة الميمونة التي تمت في الآجال الزمنية المعلن عنها كانت مناسبة لتأكيد علاقة الثقة والاحترام والانسجام بين الرئيس والمواطنين الذين عبروا تلقائيا وبكل صدق عن فرحتهم الغامرة بعودة السيد الرئيس من رحلة العلاج بألمانيا".

وتابع قائلا أن "هذه الصورة الرائعة التي تجلت في أول تصريح للسيد رئيس الجمهورية مطمئنا شعبه ومجددا تمسكه بالتزاماته وفي أصداء الشارع المبارك لعودته، هي برهان ساطع على إفلاس كهنة مواقع التواصل الاجتماعي ومخابر الفتنة ودكاكين التضليل والتآمر على الجزائر التي تظل --كما قال الرئيس-- قوية بجيشها ومؤسساتها".

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وخلص وزير الاتصال الى القول أن "هذا المشروع الطموح الموسوم ببناء الجزائر الجديدة، ورغم صعوبة الظرف المحلي والدولي، يظل ممكن التحقيق بفضل إخلاص وتضحيات الجزائريات والجزائريين أينما كانوا وفي إطار الوحدة والالتفاف حول الوطن دوما وأبدا".

آخر تعديل على الأربعاء, 30 كانون1/ديسمبر 2020 20:12
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عودة الرئيس تبون في الآجال الزمنية المعلن عنها "تؤكد الثقة بينه وبين المواطنين"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 كانون1/ديسمبر 2020 19:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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