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رئيس الجمهورية يعقد جلسة عمل مع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 كانون1/ديسمبر 2020 16:56     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
رئيس الجمهورية يعقد جلسة عمل مع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي 

الجزائر - عقد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاربعاء، جلسة عمل مع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، الذي جدد له ارتياحه بعودته إلى أرض الوطن وقدم له تقريرا عن الوضع الداخلي والمستجدات في دول الجوار وعلى مستوى الحدود، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "عقد، اليوم، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، جلسة عمل مع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، السيد الفريق السعيد شنقريحة، الذي جدد له ارتياحه بعودته إلى أرض الوطن وقدم له تقريرا عن الوضع الداخلي والمستجدات بالنسبة لما يجري في دول الجوار وعلى مستوى الحدود".

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رئيس الجمهورية يعقد جلسة عمل مع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 كانون1/ديسمبر 2020 16:56     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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