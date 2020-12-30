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كريم يونس يؤكد أن وساطة الجمهورية إستحدثت "للقضاء على البيروقراطية و الفساد "

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 كانون1/ديسمبر 2020 15:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات
كريم يونس يؤكد أن وساطة الجمهورية إستحدثت &quot;للقضاء على البيروقراطية و الفساد &quot; فيسبووك: Wilaya de M'sila - الصفحة الرسمية لولاية المسيلة

المسيلة - أكد وسيط الجمهورية السيد كريم يونس يوم الأربعاء بالمسيلة بأن وساطة الجمهورية أنشئت لأجل "القضاء على المظاهر السلبية في الإدارة والمرفق العام على غرار البيروقراطية و المحسوبية والفساد" .

وأوضح السيد يونس في لقاء مع المسؤولين المحليين و ممثلين عن المجتمع المدني بالقطب الجامعي لجامعة محمد بوضياف في إطار زيارة عمل قام بها إلى هذه الولاية بأن سير المرفق العام و ما يشوبه من مظاهر سلبية تتمثل في البيروقراطية والفساد والمحسوبية "قد حال دون التكفل بانشغالات المواطنين إلى درجة أن المواطن أصبح لا يثق في المرفق العام".

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وأكد في ذات السياق بأن وساطة الجمهورية ستتكفل بمحاربة هذه الآفات الخطيرة و ذلك من خلال دراسة الوضع الحالي للمجتمع والأسباب التي أدت إلى انتشار هذه الظواهر التي تمس بانسجام المجتمع على حد تعبيره .

و اعتبر السيد يونس أن من خلال التنسيق مع الشركاء من إدارة ومجتمع مدني ومنتخبين على الصعيدين  المحلي و الوطني ستتمكن وساطة الجمهورية من "بناء مجتمع جديد"، مذكرا أن مندوب وسيط الجمهورية "لا يحل محل الوالي و لا المنتخب كما أنه ليس محاميا و لا عونا للإدارة، بل يتمتع باستقلالية".

و ألح وسيط الجمهورية بالمناسبة كذلك على أهمية التكفل بانشغالات المواطنين، خصوصا تلك التي لها علاقة بحياته اليومية قائلا في هذا السياق: "إذا لم نربح المواطنين سيربحهم الآخرون"، في إشارة إلى الأطراف الأجنبية التي تتغذى على مشاكل المواطنين وتتخذ منها ذريعة لزعزعة استقرار البلاد .

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و يبقى المبتغى حسب السيد يونس هو بناء جزائر جديدة تسودها العدالة الاجتماعية والمواطنة الحقة وفق ما تعهد به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في برنامجه الذي شرع في تطبيقه منذ عام .

قبل ذلك، قام السيد كريم يونس بتدشين مقر المديرية المحلية لوساطة الجمهورية بالحي الإداري لعاصمة الحضنة.

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كريم يونس يؤكد أن وساطة الجمهورية إستحدثت "للقضاء على البيروقراطية و الفساد "
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 كانون1/ديسمبر 2020 15:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

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