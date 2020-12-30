الاتحادية الوطنية للخبازين تنفي اشاعات حول إضراب الخبازين -

كريم يونس يؤكد أن وساطة الجمهورية إستحدثت للقضاء على البيروقراطية و الفساد -

أجندة ثرية تنتظر الرئيس تبون بعد عودته إلى أرض الوطن -

عبد الحفيظ بوالصوف: عبقرية الاستعلامات في خدمة نضال الجزائر من أجل الاستقلال -

مكتب مجلس الأمة يعرب عن ابتهاجه لعودة الرئيس تبون إلى أرض الوطن -

جراد يعرب عن سروره بعودة الرئيس تبون إلى أرض الوطن معافى -

الرابطة الأولى (تسوية الرزنامة): م. الجزائر - ش. قسنطينة في الواجهة و الرائد في خطر بالعاصمة -

المديرية العامة للأمن الوطني تسطر مخططا أمنيا لتعزيز الأمن والسكينة بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة -

مكافحة الارهاب والجريمة : تنفيذ عدة عمليات أسفرت عن نتائج نوعية خلال أسبوع -

حوادث المرور: وفاة 14 شخصا وإصابة 1130 آخرين بجروح خلال أسبوع -

الموقف الأمريكي تراجع بعد الزخم الدولي حول شرعية القضية الصحراوية -

غرداية: تأثير كبير لجائحة كوفيد-19 على قطاع الخدمات طيلة سنة 2020 -

التزويد بالماء الشروب : نحو الغاء استيراد الأنابيب المصنوعة من الحديد و الفولاذ -

يوم الجمعة أول جانفي 2021 عطلة مدفوعة الأجر -

مجلس المحاسبة : إعداد 077 .1 تقرير رقابة خلال سنة 2018 -

2020 : تيبازة تتكبد خسائر معتبرة جراء حرائق غابات غايتها زعزعة استقرار الوطن -

تعديل قانون الانتخابات : مواصلة التغيير السياسي المكرس في الدستور الجديد -

سطيف : هلاك 3 أشخاص في حريق متبوع بانفجار قارورة لغاز البوتان بالأوريسيا -

منح 200 إعانة مالية جديدة للبناء الريفي لفائدة قسنطينة -