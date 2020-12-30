مكتب مجلس الأمة يعرب عن ابتهاجه لعودة الرئيس تبون إلى أرض الوطن

وعبر مكتب مجلس الأمة، برئاسة رئيس الهيئة بالنيابة صالح قوجيل، عن "غبطته و ابتهاجه بمناسبة عودة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى وطنه و شعبه، محفوفا برعاية المولى اللطيف الخبير و رعايته، مكللا بفضل الله و مشيئته بتمام الصحة و العافية، فللّه المنة و الحمد...".
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وأضاف البيان: "بهذه المناسبة السعيدة، يتضرع مكتب مجلس الأمة برئاسة صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، نيابة عن السيدات و السادة أعضاء مجلس الأمة، إلى المولى عز وجل أن يمد السيد رئيس الجمهورية بتوفيق من لدنه و قوة لاستكمال مهامه النبيلة و التاريخية في تجسيد المثل و القيم النوفمبرية الخالدة و إرساء معالم الجمهورية الجديدة تجسيدا لبرنامجه الانتخابي الواعد".
كما تابع في ذات الصدد "نبتهل إلى الخالق جلت قدرته أن يجعل من السنة القادمة 2021 سنة مسرات و إنجازات...إنه نعم المولى و نعم النصير".