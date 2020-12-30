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مكتب مجلس الأمة يعرب عن ابتهاجه لعودة الرئيس تبون إلى أرض الوطن

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 كانون1/ديسمبر 2020 14:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات
مكتب مجلس الأمة يعرب عن ابتهاجه لعودة الرئيس تبون إلى أرض الوطن

الجزائر - أعرب مكتب مجلس الأمة، في بيان له اليوم لأربعاء، عن "ابتهاجه" لعودة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى أرض الوطن سالما معافى.

وعبر مكتب مجلس الأمة، برئاسة رئيس الهيئة بالنيابة صالح قوجيل، عن "غبطته و ابتهاجه بمناسبة عودة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى وطنه و شعبه، محفوفا برعاية المولى اللطيف الخبير و رعايته، مكللا بفضل الله و مشيئته بتمام الصحة و العافية، فللّه المنة و الحمد...".

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وأضاف البيان: "بهذه المناسبة السعيدة، يتضرع مكتب مجلس الأمة برئاسة صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، نيابة عن السيدات و السادة أعضاء مجلس الأمة، إلى المولى عز وجل أن يمد السيد رئيس الجمهورية بتوفيق من لدنه و قوة لاستكمال مهامه النبيلة و التاريخية في تجسيد المثل و القيم النوفمبرية الخالدة و إرساء معالم الجمهورية الجديدة تجسيدا لبرنامجه الانتخابي الواعد".

كما تابع في ذات الصدد "نبتهل إلى الخالق جلت قدرته أن يجعل من السنة القادمة 2021 سنة مسرات و إنجازات...إنه نعم المولى و نعم النصير".

آخر تعديل على الأربعاء, 30 كانون1/ديسمبر 2020 15:02
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مكتب مجلس الأمة يعرب عن ابتهاجه لعودة الرئيس تبون إلى أرض الوطن
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 كانون1/ديسمبر 2020 14:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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