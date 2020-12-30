أحزاب سياسية ومنظمات وطنية تعرب عن ارتياحها بعودة الرئيس تبون الى أرض الوطن معافى

الجزائر- أعربت احزاب سياسية و منظمات وطنية عن فرحتها و ارتياحها بعودة رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون, يوم الثلاثاء, الى ارض الوطن معافى, بعد رحلته الاستشفائية إلى ألمانيا.

وفي تغريدة على صفحته تويتر, قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني, أبو الفضل بعجي: " الحمد لله على عودة رئيس الجمهورية سالما معافى...الحمد لله على شفائه من سقمه...وعودته إلى احضان شعبه ووطنه...اللهم احفظ الجزائر وشعبها وجيشها".

ومن جهته كتب رئيس حركة مجتمع السلم, عبد الرزاق مقري, على حسابه الرسمي فايسبوك: "نقول للسيد رئيس الجمهورية أهلا وسهلا بك, وعودة ميمونة ومتعك الله بالصحة والعافية, واعانك في مهامك بما يخدم البلاد والعباد".

وفي تغريدة له على تويتر قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي, الطيب زيتوني: "إن اطلالة السيد عبد المجيد تبون, رئيس الجمهورية, اثر عودته إلى ارض الوطن سالما معافى بعد فترة العلاج تحفزنا اكثر فاكثر لوضع اليد في اليد مع السيد الرئيس, الذي نتمنى له موفور الصحة والعافية, من اجل المساهمة في بناء جزائر مستقرة ومزدهرة".

ومن جهتها تلقت الأمانة الوطنية لمنظمة أبناء الشهداء "بارتياح وسرور كبير" خبر عودة الرئيس تبون سالما معافى إلى ارض الوطن, آملة,في بيان لها, "من الله ان يديم عليه الصحة والعافية".

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وقال رئيس حركة البناء الوطني, عبد القادر بن قرينة, في تغريدة على تويتر:

"بعودة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى أرض الوطن نحمد الله على السلامة ونتمنى له دوام العافية, ونسجل بارتياح حالة الاطمئنان العام التي نتمنى أن تكون انطلاقة جديدة لاستكمال مسار الجزائريين نحو الجزائر الجديدة".

أما حزب تجمع أمل الجزائر فاعرب على حسابه الرسمي فايسبوك عن "ارتياحه الكبير" و "اطمئنانه العميق" بعودة الرئيس تبون إلى أرض الوطن, راجيا من الله ان "يتمم عليه الشفاء والعافية" و ان "يمن عليه موفور الصحة والسعادة الدائمة والعمر المديد لاستكمال مسيرة البناء التي بدأها خدمة للجزائر وشعبها".

وفي تصريح مكتوب, أكدت حركة النهضة انها تابعت "باهتمام بالغ" الوضع الصحي لرئيس الجمهورية طيلة سفره لتلقي العلاج بألمانيا إلى حين عودته امس الى ارض الوطن, راجيا له من الله "موفور الصحة والعافية والتوفيق والسداد في اداء مهامه بما يخدم الوطن ويرفع الغبن عن الشعب الجزائري".

وفي نفس السياق عبر رئيس جبهة المستقبل, عبد العزيز بلعيد, عبر صفحة فايسبوك للحزب عن سعادته بعودة رئيس الجمهورية إلى "احضان الوطن سالما معافى", سائلا له الله "التوفيق والسداد واعانته في جميع مساعيه الرامية الى خدمة الشعب والوطن".

كذلك عبر التحالف الوطني الجمهوري عن "سعادته وارتياحه" بعودة الرئيس, متمنيا له "دوام الصحة والعافية" وكذا "الشفاء العاجل لجميع المرضى, والرحمة والمغفرة لجميع ضحايا وباء كورونا".

ومن جهتها عبرت حركة الوفاق الوطني, في بيان, عن "سعادتها العميقة" بعودة الرئيس تبون إلى أرض الوطن سالما معافى, متمنية له "دوام الصحة والعافية" ومعتبرة في نفس الوقت أن هذه العودة "ستكون انطلاقة واعدة لعديد الورشات المفتوحة ضمن برنامج الرئيس لتحسين وضعية المواطنين وترقية الاصلاحات التي بدأت على درب الجزائر الجديدة".