وأوضح المصدر ذاته أنه هذه المكالمة "شكلت فرصة لمواصلة التنسيق والتشاور حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك "خاصة" الأوضاع في ليبيا الشقيقة وكيفية الدفع بالعملية السياسية لتحقيق حل دائم يحفظ وحدة الشعب الليبي وسيادته".
بوقدوم يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التونسي
أدرج يـوم : الأربعاء, 30 كانون1/ديسمبر 2020 11:25 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 17 مرات
الجزائر - تلقى وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم, الثلاثاء, مكالمة هاتفية من نظيره التونسي عثمان الجرندي, تناول خلالها الطرفان عديد المسائل المتعلقة ب "العلاقات الخاصة والأخوية "التي تربط البلدين الشقيقين, حسبما أفاد به يوم الأربعاء بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
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