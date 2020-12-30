Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بوقدوم يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التونسي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 كانون1/ديسمبر 2020 11:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرات
بوقدوم يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التونسي

الجزائر - تلقى وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم, الثلاثاء, مكالمة هاتفية من نظيره التونسي عثمان الجرندي, تناول خلالها الطرفان عديد المسائل المتعلقة ب "العلاقات الخاصة والأخوية "التي تربط البلدين الشقيقين, حسبما أفاد به يوم الأربعاء بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح المصدر ذاته أنه هذه المكالمة "شكلت فرصة لمواصلة التنسيق والتشاور حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك "خاصة" الأوضاع في ليبيا الشقيقة وكيفية الدفع بالعملية السياسية لتحقيق حل دائم يحفظ وحدة الشعب الليبي وسيادته".

آخر تعديل على الأربعاء, 30 كانون1/ديسمبر 2020 11:55
كلـمات مفتـاحيــة :
بوقدوم يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التونسي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 كانون1/ديسمبر 2020 11:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.30

مجلس المحاسبة : إعداد 077 .1 تقرير رقابة خلال سنة 2018

20.12.30

تعديل قانون الانتخابات : مواصلة التغيير السياسي المكرس في الدستور الجديد

20.12.30

سطيف : هلاك 3 أشخاص في حريق متبوع بانفجار قارورة لغاز البوتان بالأوريسيا

20.12.30

منح 200 إعانة مالية جديدة للبناء الريفي لفائدة قسنطينة

20.12.30

بوقدوم يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التونسي

20.12.30

تبسة: تفكيك شبكة إجرامية وحجز أكثر من 10 كلغ من المخدرات

الأكثــر قـراءة

20.12.28

مملكة نوميديا: قوة سادت قرابة خمس قرون على المتوسط 

20.12.28

انعدام الفوترة و وثيقة مسار المنتوج من اخطر ما يشوب أخلاقيات النشاط التجاري

20.12.28

مجسم الملك سيفاكس.. إعادة اعتبار لشخصية تاريخية

20.12.28

شرفي يستبعد إمكانية تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة في يوم واحد 

20.12.28

تعديل الدستور: شرفي يؤكد أن توقيع رئيس الجمهورية على المرسوم "غير محدد بآجال قانونية"

20.12.29

الرئيس تبون يعود الى ارض الوطن