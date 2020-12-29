الرئيس تبون يعود الى ارض الوطن

يذكر أن الرئيس تبون كان قد دخل إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة (الجزائر العاصمة) يوم 27 أكتوبر الماضي, قبل أن يتم نقله الى ألمانيا في 28 من نفس الشهر, لإجراء "فحوصات طبية معمقة" بناء على توصية الطاقم الطبي.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر -عاد مساء اليوم الثلاثاء إلى أرض الوطن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بعد قضائه فترة علاج بألمانيا إثر تعرضه لمرض كوفيد-19.
يذكر أن الرئيس تبون كان قد دخل إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة (الجزائر العاصمة) يوم 27 أكتوبر الماضي, قبل أن يتم نقله الى ألمانيا في 28 من نفس الشهر, لإجراء "فحوصات طبية معمقة" بناء على توصية الطاقم الطبي.