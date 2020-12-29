Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرئيس تبون يعود الى ارض الوطن

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 كانون1/ديسمبر 2020 20:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 37 مرات
الرئيس تبون يعود الى ارض الوطن

الجزائر -عاد مساء اليوم الثلاثاء إلى أرض الوطن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون,  بعد قضائه فترة علاج بألمانيا إثر تعرضه لمرض كوفيد-19.

يذكر أن الرئيس تبون كان قد دخل إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة (الجزائر العاصمة) يوم 27 أكتوبر الماضي, قبل أن يتم نقله الى ألمانيا في 28 من نفس الشهر, لإجراء "فحوصات طبية معمقة" بناء على توصية الطاقم الطبي.

 

آخر تعديل على الثلاثاء, 29 كانون1/ديسمبر 2020 20:39
كلـمات مفتـاحيــة :
الرئيس تبون يعود الى ارض الوطن
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 كانون1/ديسمبر 2020 20:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 37 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.29

الرئيس تبون يعود الى أرض الوطن

20.12.29

الرئيس تبون يعود الى ارض الوطن

20.12.29

أهمية استغلال استثمارات الدولة في مناطق الظل وجعلها محورا للإقلاع الاقتصادي

20.12.29

حروب من الجيل الثالث والرابع عوضت الحرب الباردة

20.12.29

حمداني: منح تسهيلات للفلاحين للحصول على قروض بنكية

20.12.29

الجلفة: إنطلاق الطبعة الخامسة لمهرجان الموسيقى والأغنية والرقص واللباس النايلي

الأكثــر قـراءة

20.12.28

مملكة نوميديا: قوة سادت قرابة خمس قرون على المتوسط 

20.12.28

انعدام الفوترة و وثيقة مسار المنتوج من اخطر ما يشوب أخلاقيات النشاط التجاري

20.12.28

شرفي يستبعد إمكانية تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة في يوم واحد 

20.12.28

تعديل الدستور: شرفي يؤكد أن توقيع رئيس الجمهورية على المرسوم "غير محدد بآجال قانونية"

20.12.28

مجسم الملك سيفاكس.. إعادة اعتبار لشخصية تاريخية

20.12.28

كرة اليد/مونديال-2021 /تحضيرات/ : انهزام الجزائر وديا أمام روسيا ب 24- 30