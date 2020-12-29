القضيتان الفلسطينية والصحراوية محور محادثات بين رئيس حزب صوت الشعب وسفير الكويت بالجزائر 

وأفاد بيان لحزب "صوت الشعب" اليوم الثلاثاء أن رئيسه السيد عصماني استقبل سفير دولة الكويت حيث " تم تبادل الخبرات في المجال السياسي ما بين الدولتين تثمينا لعلاقات التعاون و الصداقة ما بين الشعبين".
ونظرا لتقاسم الجزائر و الكويت رؤية مشتركة في اطار العمل العربي ، أكد الحزب " موقفه المتجانس مع مواقف الدولة الجزائرية في الدفاع عن القضية الفلسطينية و حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته".
وأوضح البيان أنه "تم أيضا مناقشة حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفق قرارات الأمم المتحدة ، ولم شمل الأمة العربية ودور الجزائر والكويت " في هذا الشأن.
وأشار البيان الى ان الطرفين تطرقا خلال اللقاء الى العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها فيما دعا حزب "صوت الشعب" من جهته الى تقوية التبادل الحزبي والبرلماني "من أجل إثراء الطرفين بالخبرات".