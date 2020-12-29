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السيد جراد يتحادث هاتفيا مع نظيره الروسي ميخائيل ميشوستين

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 كانون1/ديسمبر 2020 18:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات
السيد جراد يتحادث هاتفيا مع نظيره الروسي ميخائيل ميشوستين

الجزائر - تحادث الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، يوم الثلاثاء، هاتفيا، مع الوزير الأول لروسيا الاتحادية، السيد ميخائيل ميشوستين، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح ذات المصدر أن المحادثات بين الوزيرين الأولين "تركزت على بحث السبل والوسائل الكفيلة بتمكين البلدين من مواصلة جهودهما المشتركة لتطوير التعاون الثنائي، وفقا لإعلان الشراكة الاستراتيجية التي تربط الجزائر وروسيا".

وفي هذا الصدد، أعرب الطرفان عن "ارتياحهما للصداقة العميقة التي تجمع البلدين ولجودة العلاقات الثنائية"، ورحبا ب"الآفاق الواعدة للتعاون الجزائري-الروسي في مختلف المجالات، لاسيما في ميادين الصناعة والفضاء والموارد المائية والبيئة والفلاحة والاتصالات والتعليم العالي والتكنولوجيا، والتي ستتم دراستها بإمعان بمناسبة الاستحقاقات الثنائية المقبلة".

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وتطرق الوزيران الأولان إلى مكافحة وباء كوفيد-19، حيث اتفقا على "تنسيق جهود البلدين في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالتلقيح".

كما اتفقا على "مواصلة المشاورات الثنائية حول جميع جوانب التعاون الجزائري-الروسي، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وفي ختام المحادثات، جدد الوزير الأول الروسي "مشاعر الصداقة وتحياته الحارة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون".

آخر تعديل على الثلاثاء, 29 كانون1/ديسمبر 2020 18:27
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السيد جراد يتحادث هاتفيا مع نظيره الروسي ميخائيل ميشوستين
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 كانون1/ديسمبر 2020 18:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

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