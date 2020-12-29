الطبعة الأولى للمسابقة الوطنية لأفضل واحة في الجزائر : ثلاث واحات تحصد الجوائز

و خلال حفل نظم مساء أمس الإثنين في المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال, عادت المرتبة الاولى لجمعية "بنات مستقبل مشرق" بالاشتراك مع السيد جوان أحمد صاحب واحة أعادت تأهيلها هذه الجمعية الناشطة في بلدية تمنتيت بولاية أدرار.
وحصل الفائزان على شيك بقيمة مليار سنتيم, في حين فاز بالجائزة الثانية الديوان السياحي بريزينا بولاية البيض الذي حصل على شيك بقيمة 500 مليون سنتيم بينما ظفر بالمركز الثالث السيد الحاج مبروك صاحب واحة في ولاية تندوف الذي حصل على شيك بقيمة 250 مليون سنتيم.
وشهد الحفل حضور وزيرة البيئة نصيرة بن حراث والوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية حمزة سيد آل الشيخ وعدد من أعضاء الحكومة ونواب ومسؤولون سامون وممثلون من السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر. كما حضرت مستشارة رئيس الجمهورية السيدة دليلة بوجمعة.
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وأشار السيد آل سيد الشيخ بهذه المناسبة إلى أن دائرته تعمل على تصنيف الواحة الجزائرية على أنها "تراث بيئي طبيعي" على الساحة الدولية.
و من جانبها, أكدت السيدة بن حراث أن حفل توزيع الجوائز هذا يتزامن مع الذكرى السابعة والعشرين لدخول معاهدة التنوع البيولوجي حيز التنفيذ والمصادفة ل29 ديسمبر من كل سنة, مشيدة بالجهود التي بذلها الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية وكذا اللجنة القطاعية التي أطرت هذه المسابقة.
كما تم تقديم جوائز أخرى لمؤلفي أفضل عمل بحثي في مجال البيئة الصحراوية وأفضل ريبورتاج وأفضل قلعة خضراء وأفضل عمل تطوعي.
وحصل الفائزون على شيكات بمبالغ رمزية قدرها 20 مليون سنتيم لكل واحد منهم.
وتجدر الإشارة إلى أن المسؤولين الحاضرين في الحفل قد زاروا مساحة عرض للمنتجات الغذائية والحرفية للواحة والتي هيئت في رواق المركز الدولي للمؤتمرات.