4 سنوات سجنا نافذا في حق والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ

كما أدانت المحكمة عبد القادر زوخ المدان سابقا في قضيتي فساد أخريتين وتم إدخاله السجن, ب1 مليون دينار غرامة مالية وإقصائه من ممارسة وظائف سامية أو الترشح لمنصب سياسي لمدة ثلاث سنوات بعد نفاذ العقوبة.

وجرت أطوار المحاكمة يوم 8 ديسمبر الجاري أين إلتمست النيابة 10 سنوات سجنا نافذة و واحد مليون غرامة لجنحتين تتعلق ب" اساءة استغلال الوظيفة "و "منح إمتيازات غير مبررة للغير" لصالح علي حداد الذي مثل أمام هيئة المحكمة بصفته شاهد.

وفي حيثيات القضية, تسبب فساد المتهم في "خسارة كبيرة للعقار الفلاحي والصناعي والسياحي وكذا خسائر مالية معتبرة للخزينة العمومية" حيث أثبتت تحقيقات المفتشية العامة للمالية عن وجود خروقات ومخالفات صريحة لقوانين تسيير أملاك الدولة والاستثمار في تسعة ملفات "استثمارية" ظهرت فيما بعد أنها مشاريع "وهمية" لم يجسدها علي حداد على أرض الواقع.

وفي إستجواب القاضي للمتهم زوخ يوم المحاكمة, تساءل عن الاستفادات "المشبوهة" لصالح علي حداد كشخص معنوي أو بصفته مالك لمجمع الأشغال العمومية أوشركات استثمارية أخرى, من عدة عقارات واقعة ب

إقليم الجزائر العاصمة دون وجه حق من خلال حصوله على قرارات امتياز تشوبها العديد من الخروقات القانونية لمساحات خيالية ,وفقا لخبرة المفتشية العامة للمالية.

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ولعل أبرزها قطعة أرضية بمساحة أزيد من 39.300 متر مربع بمنطقة واد السمار لإنشاء مركب صناعي بمنطقة هي في الأصل مخصصة لاحتضان حديقة وهو ما يتنافى مع قانون تخصيص الاوعية العقارية.

وجاءت هذه الاستفادة--حسب قاضي الجلسة-- بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار, فيما تم اصدار تحويل طبيعة المشروع من مركب صناعي إلى مشروع ترفيه وإصدار قرار الاستفادة وحق الامتياز من قبل والي العاصمة دون الرجوع إلى المجلس الوطني للاستثمار و تحايله في التسوية, حيث أن القطعة المذكورة كانت تشكل سابقا قاعدة حياة استولى عليها علي حداد دون رخصة في حين تم تحويل المشروع الى مصنع لإنتاج الزفت وكذا حظيرة لركن آليات الاشغال حيث تسببت تلك الاستفادة في خسارة للخزينة العمومية لبلدية الحراش تقدر ب133 مليار.

كما استفاد علي حداد بدون وجه حق من عدة قطع أرضية باقليم بلدية حسين داي وعين البنيان والدار البيضاء, إلى غيرها من المناطق الأخرى, منها مساحة بأزيد من 16 ألف متر مربع بحسين داي فضلا عن اعتدائه على عدة قطع أرضية فلاحية منها 30 الف متر مربع لانجاز مركب رياضي لفائدة فريق اتحاد العاصمة.

من جانبه, اكد دفاع المتهم زوخ, إستئناف الحكم لدى مجلس قضاء تيبازة.

وكانت محكمة تيبازة قد أدانت والي العاصمة الاسبق في قضيتي فساد اخريتين متفرقتين, لكل واحدة منهما, ب5 سنوات سجنا نافذة و واحد مليون غرامة مع مصادرة جميع أملاكه وإيداعه السجن خلال جلسة المحاكمة.

وتتعلق القضيتين بتهم فساد هي الأخرى على علاقة بأفراد كل من عائلة المدير العام الأسبق للامن الوطني عبد الغاني هامل وكذا رجل الأعمال محي الدين طحكوت و أفراد من عائلته.