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فلسطين: اختيار الرئيس تبون شخصية العام 2020

  أدرج يـوم : الإثنين, 28 كانون1/ديسمبر 2020 18:58     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
فلسطين: اختيار الرئيس تبون شخصية العام 2020

رام الله (الضفة الغربية)- قامت مؤسسة "سيدة الأرض المقدسية" اليوم الاثنين بتكريم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال وقفة أقيمت على حاجز قلنيدا قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية، بالتزامن مع احتفال آخر في قطاع غزة وذلك لاختياره شخصية العام 2020.

وقام المشرفون على التكريم بإطلاق بالونات احتفالية بعد إسدال الستار عن شخصية العام 2020، والتي حظي بها الرئيس عبد المجيد تبون، معربين عن شكرهم للجزائر رئيسا وحكومة وشعبا لموقفهم الداعم للقضية الفلسطينية والرافض للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

وفي غزة، نظم الاحتفال بالتزامن مع الضفة الغربية داخل مقر جمعية الأخوة الفلسطينية - الجزائرية وبحضور عدد من الشخصيات الفلسطينية ووجهاء عائلات ورؤساء بلديات وجالية جزائرية.

وأعرب الجميع عن شكرهم للقيادة الجزائرية الداعم لقضاياهم العادلة مذكرين بدعمها الدائم للثورة الفلسطينية منذ اندلاعها منذ قبل عام 1956.

وكانت مؤسسة "سيدة الارض الفلسطينية" قد زرعت شتلة زيتون الثلاثاء الماضي علي جبل الزيتون باسم الرئيس تبون "تكريما لمواقفه الثابتة وكشخصية العالم التي نالت احترام الشعب الفلسطيني والشعوب الرافضة للتطبيع".

وذكرت المؤسسة أن "هذه الشجرة المباركة تضرب في أرض مباركة أصلها فلسطيني ثابت وفرعها جزائري في السماء".

وكان الرئيس تبون قد طلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما أمس الاحد، تبليغ شكره وتقديره الخاص، "مرفوقا بمشاعر الأخوة لمن زرعوا، باسمه، شجرة زيتون على جبل الزيتون، قبالة القدس الشريف، ومن خلالهم، إلى الشعب الفلسطيني كافة".

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فلسطين: اختيار الرئيس تبون شخصية العام 2020
  أدرج يـوم : الإثنين, 28 كانون1/ديسمبر 2020 18:58     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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