استقبال ما يفوق 8052 مواطنا من طرف وساطة الجمهورية

سطيف - أكد وسيط الجمهورية كريم يونس اليوم الاثنين بسطيف أن وساطة الجمهورية على الصعيدين المحلي والمركزي قد استقبلت منذ نشأتها ما يزيد عن 8052 مواطنا .

وأوضح كريم يونس خلال جلسة عمل عقدها بقاعة المحاضرات مولود قاسم نايت بلقاسم بجامعة فرحات عباس (سطيف1) بالباز على هامش لقاء دراسي حول " دور وسيط الجمهورية في ظل الجزائر الجديدة"، ضمت منتخبين محليين و رؤساء الدوائر و المجلس التنفيذي للولاية بأن " عدد العرائض التي استقبلتها و عالجتها وساطة الجمهورية لاسيما تلك المتعلقة بالجماعات المحلية على مستوى الجزائر العاصمة وحدها قد بلغت إلى غاية أمس الأحد 912 عريضة" .

وأفاد وسيط الجمهورية بأن مهمة المندوبين المحليين لوسيط الجمهورية "تركز أولا على المساعدة على تسوية أي نزاع بين المواطن و الإدارة و حماية حقوق المواطنين لاسيما ما تعلق بالعدالة"، موضحا بأن عدد العرائض المستقبلة والمعالجة قد بلغت 106 عرائض على مستوى ولاية وهران و 78 عريضة بسطيف و 78 بسكيكدة و 74 بالشلف و 68 عريضة بولاية بجاية.

وذكر كذلك بأن هيئته بصدد إعداد تقرير سنوي مفصل يشمل جميع المجالات سيتم تقديمه لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون كما سيوزع على الحكومة و الولاة للإطلاع عليه.

واعتبر وسيط الجمهورية أن دور الوسيط "محوري" و أساسي" في محاربة الرشوة والبيروقراطية في الإدارة شريطة توفر جميع القرائن و الأدلة .

كما أكد بالمناسبة على "وجوب الاعتراف بأن الإدارة تعاني من عديد النقائص قد تعرقل بناء جزائر جديدة عصرية و متطورة و مزدهرة و يمثل عقبة أمام تكريس دولة الحق و القانون".

وأردف في هذا السياق قائلا "يتعين على الجميع تحمل المسؤولية و القضاء على جميع الآفات التي تعرقل بناء الجزائر الجديدة و بالتالي مواصلة مسار الدولة الجزائرية التاريخي نحو الأفضل" .

إقرأ أيضا: هيئة وسيط الجمهورية مستقلة لمرافقة وتسهيل كل اجراء يضمن حقوق المواطن وحسب السيد كريم يونس، فإن دور المندوب المحلي لوسيط الجمهورية هو تسهيل و تقريب المواطن من الإدارة ما يحتم عليه -كما أضاف- التحلي بالنزاهة و الإخلاص و الاحترافية إلى جانب التمتع بسمعة جيدة لكسب ثقة المواطن .

كما ذكر من جهة أخرى بأن مؤسسات الوساطة هي هيئة مستقلة يجب أن تكون سهلة الوصول و مرنة و ديمقراطية في عملها بالإضافة إلى ضرورة أن تكون فعالة في استقبال المواطنين و الاستماع إليهم و التكفل بانشغالاتهم و تسوية أي نزاع بينهم و بين الإدارة .

وكان وزير الدولة، وسيط الجمهورية قد دشن في مستهل زيارته إلى سطيف مقر المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية بوسط المدينة، اطلع بالمناسبة على حصيلة عمل هذه الأخيرة كما أشرف على توزيع 80 ألف كمامة منها 30 ألف كمامة خاصة بالأطفال و ذلك لفائدة المدارس الابتدائية عبر مناطق الظل .

كما شملت العملية تسليم 5 ألاف سجاد و 300 لتر من الهلام الكحولي المعقم و 300 طقم طبي كامل يضم نظارات طبية و مآزر و كمامات و أغطية رأس و غيرها لكل من مديريتي الصحة و السكان و النشاط الاجتماعي و التضامن .

وبمدرسة الأطفال المعاقين سمعيا بحي الجنان، حضر، السيد كريم يونس كذلك فعاليات توزيع رمزي لحوالي 20 كرسيا متحركا و مجموعة و وسائل طبية - سمعية لفائدة فئة المعاقين و ذلك بمبادرة لجمعية أمل و عمل للمعاقين حركيا .

كما كانت الزيارة مناسبة لتكريم رئيسة جمعية أمل و عمل للمعاقين حركيا السيدة، حيزية رزيق نظير الجهود التي تبذلها في سبيل مساعدة هذه الفئة الهشة من المجتمع.