جراد يتباحث هاتفيا مع نظيره الصيني حول واقع وآفاق العلاقات الثنائية الجزائرية-الصينية

الجزائر - تحادث الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد, يوم الاثنين, هاتفيا مع الوزير الأول لجمهورية الصين الشعبية, السيد لي كيكيانغ, حول واقع وآفاق العلاقات الثنائية الجزائرية-الصينية, حسب ما أفاد بيه بيان لمصالح الوزير الأول.

وجاء في البيان أنه : "قد كانت هذه المكالمة الهاتفية الثانية, التي تلت تلك التي أجراها الوزيران الأولان في 31 مارس 2020, فرصة للتباحث حول واقع وآفاق العلاقات الثنائية في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تربط الجزائر و الصين".

وأضاف البيان أنه: "فضلا عن الارتياح الذي أعرب عنه الطرفان بشأن مستوى التعاون الثنائي واستعداد البلدين لتعزيزه, تطرق الوزيران الأولان إلى جميع المسائل المتعلقة بتنسيق جهود البلدين في مكافحة وباء كوفيد-19".

اقرأ أيضا : قوجيل يجدد التأكيد على العقيدة "الراسخة" لسياسة الجزائر الخارجية

وأشار ذات المصدر إلى أن الوزيرين الأولان "أكدا مجددا الالتزام الراسخ للبلدين بمواصلة المشاورات الثنائية من أجل تنفيذ مشاريع و برامج التعاون المتفق عليها في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة الجزائرية-الصينية".