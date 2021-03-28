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دورة 2021 : التسجيلات للامتحانات المدرسية من 3 الى 28 يناير المقبل

  أدرج يـوم : الإثنين, 28 كانون1/ديسمبر 2020 13:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرات
دورة 2021 : التسجيلات للامتحانات المدرسية من 3 الى 28 يناير المقبل

الجزائر - أعلنت وزارة التربية الوطنية, يوم الاثنين أن التسجيلات للامتحانات المدرسية الوطنية دورة 2021  ستمتد من 3 إلى غاية 28 يناير المقبل.

وأوضح الوزارة في بيان لها بأنه "في إطار تنظيم الامتحانات المدرسية الثلاث دورة 2021، تعلم وزارة التربية الوطنية جميع التلاميذ المتمدرسين المقبلين على اجتياز الامتحانات المدرسية الثلاث (امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، امتحان شهادة التعليم المتوسط، امتحان شهادة البكالوريا) وكافة المترشحين الأحرار الراغبين في الترشح لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا، بأن عملية التسجيلات الدورة 2021 ستنطلق ابتداء من يوم الأحد 03 يناير إلى غاية يوم الخميس 28 من نفس الشهر".

وأفاد نفس المصدر بأن هذه الدورة ستكون "بنفس الإجراءات والشروط المعمول بها في الدورات السابقة دون أي تغيير سواء ما تعلق بشروط التسجيل أو حقوق التسجيل", مؤكدا بأنه بالنسبة للمترشحين المتمدرسين, يتم التسجيل عبر الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية من طرف مديري المؤسسات, أما بالنسبة للمترشحين الأحرار يتم عن طريق موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الخاصين بامتحاني شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط .

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ويتمثل الموقع الديوان الخاص بامتحان شهادة البكالوريا,في https://bac.onec.dz  , وبالنسبة لامتحان شهادة التعليم المتوسط https://bem.onec.dz.

آخر تعديل على الإثنين, 28 كانون1/ديسمبر 2020 14:02
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دورة 2021 : التسجيلات للامتحانات المدرسية من 3 الى 28 يناير المقبل
  أدرج يـوم : الإثنين, 28 كانون1/ديسمبر 2020 13:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرة   شارك

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