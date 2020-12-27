حرفيون يعرضون منتوجاتهم بالعاصمة -

قوجيل يجدد التأكيد على العقيدة الراسخة لسياسة الجزائر الخارجية -

وزير صحراوي: الوضع خطير جدا في المدن المحتلة في ظل انتشار وباء كورونا -

إعداد بطاقية وطنية موحدة بين القطاعات للتكفل بالفئات الهشة سيما بمناطق الظل -

استئناف محاكمة الإخوة كونيناف: استمرار مرافعات الدفاع -

ترحيل ثلاث مؤسسات من الجزائر العاصمة إلى تيبازة -

تنس: إدراج الجزائرية إيبو في دورة دولية بتونس -

البنك الوطني الجزائري: اطلاق الصيرفة الاسلامية عبر 4 وكالات جديدة -

الرئيس تبون يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس -

صناعات تحويلية: القضاء التدريجي على استيراد المواد الأولية عبر استغلال واسع للمناجم -

الجزائر الزرقاء المعرض الأول لمروان كريدية -

ضبط أزيد من 27 قنطارا من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب (وزارة الدفاع) -

توقع هبوب رياح قوية على غرب و وسط الوطن اعتبارًا من مساء الأحد -

الألعاب المتوسطية لوهران: تأجيل الطبعة ال19 سانحة للمنظمين من أجل إنجاح الدورة -

العام 2020: عودة قوية للقضية الصحراوية على الساحة الدولية -

طاقات متجددة : محافظة الطاقات المتجددة تعتبر حصيلة سنتها الأولى مشرفة جدا -

اتصال : معظم الورشات بلغت مرحلة متقدمة -

2020 : إصدارات جديدة رغم تأثيرات جائحة كورونا -

تلمسان: قافلة البهجة من أجل تجاوز ضغط أزمة كوفيد -19 -