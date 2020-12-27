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قوجيل يجدد التأكيد على العقيدة "الراسخة" لسياسة الجزائر الخارجية

  أدرج يـوم : الأحد, 27 كانون1/ديسمبر 2020 15:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
قوجيل يجدد التأكيد على العقيدة &quot;الراسخة&quot; لسياسة الجزائر الخارجية

الجزائر - جدد رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، خلال استقباله اليوم الأحد، سفير إيطاليا بالجزائر جيوفاني بولييزي، التذكير بالعقيدة "الراسخة" للسياسة الخارجية للجزائر، القائمة على "احترام سيادة الدول ومساندة حق الشعوب في تقرير مصيرها"، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر، أن اللقاء الذي تم بمقر مجلس الأمة، شكل سانحة لاستعراض مستجدات الساحة الإقليمية والدولية، جدد خلالها السيد قوجيل، "التذكير بالعقيدة الراسخة للسياسة الخارجية للجزائر، القائمة على احترام سيادة الدول وعلى مساندة حق الشعوب في تقرير مصيرها غير القابل للتقادم أو التصرف، وعلى رفض الجزائر التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو أن يتم التدخل في شؤونها الداخلية".

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وبذات المناسبة، تطرق الطرفان إلى واقع العلاقات الثنائية التي تربط البلدان، في إطار مسعى الجانبين للارتقاء بها إلى "شراكة مميزة وحقيقية"، كما تم تناول العلاقات البرلمانية و"ضرورة العمل على تفعيل مجموعات الصداقة البرلمانية في برلماني البلدين، من أجل مرافقة الديناميكية والتقارب الموجود بين حكومتي البلدين على جميع المستويات".

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قوجيل يجدد التأكيد على العقيدة "الراسخة" لسياسة الجزائر الخارجية
  أدرج يـوم : الأحد, 27 كانون1/ديسمبر 2020 15:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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