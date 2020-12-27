قوجيل يجدد التأكيد على العقيدة "الراسخة" لسياسة الجزائر الخارجية

وأوضح ذات المصدر، أن اللقاء الذي تم بمقر مجلس الأمة، شكل سانحة لاستعراض مستجدات الساحة الإقليمية والدولية، جدد خلالها السيد قوجيل، "التذكير بالعقيدة الراسخة للسياسة الخارجية للجزائر، القائمة على احترام سيادة الدول وعلى مساندة حق الشعوب في تقرير مصيرها غير القابل للتقادم أو التصرف، وعلى رفض الجزائر التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو أن يتم التدخل في شؤونها الداخلية".
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وبذات المناسبة، تطرق الطرفان إلى واقع العلاقات الثنائية التي تربط البلدان، في إطار مسعى الجانبين للارتقاء بها إلى "شراكة مميزة وحقيقية"، كما تم تناول العلاقات البرلمانية و"ضرورة العمل على تفعيل مجموعات الصداقة البرلمانية في برلماني البلدين، من أجل مرافقة الديناميكية والتقارب الموجود بين حكومتي البلدين على جميع المستويات".