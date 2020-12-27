استئناف محاكمة الإخوة كونيناف: استمرار مرافعات الدفاع

الجزائر - استؤنفت محاكمة الاخوة كونيناف المتابعين في عدة قضايا متعلقة بالفساد اليوم الأحد بمجلس قضاء الجزائر بالاستماع لمرافعات هيئة دفاع جميع المتهمين المتابعين بتهم تتعلق ب"استغلال النفوذ" و "تبييض الأموال" و"الاستفادة من امتيازات غير مستحقة".

ويتعلق الامر بالمدراء العامين و الولائيين السابقين للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري بوزارة الصناعة التي تحصلت معها فروع مجمع كوجي سي على صفقات.

وخلال جلسة الصباح، رافع المحامون من اجل براءة موكليهم، و هم على التوالي مقراوي حسيبة و حموش حسان و بناي ليلى و مكاحلية عادل الذين التمس ضدهم النائب العام لمحكمة سيدي امحمد عقوبة 5 سنوات سجن نافذة و غرامة مالية تقدر ب مليون (1) دج.

وأشار الدفاع الى ان الصفقات المبرمة مع فروع مجمع كوجي سي، الذي هو ملك للاخوة كونيناف، قد تمت في اطار "احترام دفتر الشروط و قانون الصفقات العمومية و القانون الداخلي للوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري".

وحسب هيئة الدفاع، ادى هؤلاء الاشخاص المتهمين "مهمتهم في اطار صلاحيات المنصب الذي كانوا يتقلدونه من دون اي استغلال نفوذ او منح امتيازات غير مستحقة".

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وكان النائب العام لمجلس قضاء الجزائر قد التمس، يوم الخميس الفارط، عقوبات من 10 الى 18 سنة سجن نافذة و غرامة مالية تقدر ب 8 مليون دج و مصادرة كل الاملاك ضد الاخوة كونيناف و قدور بن طاهر مسير شركة كو جي سي.

وأدين المتهم رضا كونيناف بعقوبة 18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دينار جزائري في حين ادين عبد القادر و طارق كونيناف بعقوبة 15 سنة نافذا وغرامة مالية بقيمة و8 ملايين دج، بينما أدانت قدور بن طاهر بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و 8 ملايين دج غرامة مالية.

وكانت محكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة) قد قضت بسجن رضا كونيناف 16 سنة سجن نافذ فيما ادانت عبد القادر و طارق بعقوبة 15 سنة و قدور بن طاهر ب8 سنوات سجن نافذ و غرامة مالية تقدر ب 8 ملايين دج لكل منهم مع مصادرة الاملاك بداخل و خارج الوطن.