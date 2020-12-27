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الرئيس تبون يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس

  أدرج يـوم : الأحد, 27 كانون1/ديسمبر 2020 14:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات
الرئيس تبون يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الجزائر - تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الاحد اتصالا هاتفيا من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، اطمأن من خلاله على حالته الصحية، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان :" تلقى اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اتصالا هاتفيا من أخيه فخامة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية السيد محمود عباس، اطمأن من خلاله على حالته الصحية، متمنيا له الشفاء التام والعاجل".

"وخلال هذه المكالمة - يوضح ذات المصدر- طلب السيد الرئيس من السيد محمود عباس تبليغ شكره وتقديره الخاص، مرفوقا بمشاعر الأخوة لمن زرعوا، باسمه، شجرة زيتون على جبل الزيتون، قبالة القدس الشريف، ومن خلالهم، إلى الشعب الفلسطيني كافة".

"وقد اغتنم الرئيس الفلسطيني محمود عباس هذه السانحة ليطلب من السيد رئيس الجمهورية نقل تهانيه الحارة للشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الجديدة، كما طلب السيد الرئيس من أخيه محمود عباس تبليغ خالص تهانيه للشعب الفلسطيني بنفس المناسبة"، يضيف البيان.

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الرئيس تبون يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس
  أدرج يـوم : الأحد, 27 كانون1/ديسمبر 2020 14:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

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