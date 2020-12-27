ضبط أزيد من 27 قنطارا من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب (وزارة الدفاع)

الجزائر - ضبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي يومي 25 و26 ديسمبر الجاري كميات من الكيف المعالج قدرت ب27 قنطارا و2,86 كيلوغرام تم حجزها عبر الحدود مع المغرب, حسب ما أفاد به يوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا, ضبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي, خلال عمليات متفرقة نوعية يومي 25 و26 ديسمبر 2020, كميات ضخمة من الكيف المعالج تقدر بـ 27 قنطارا و2,86 كيلوغرام تم حجزها عبر الحدود مع المغرب".

وفي هذا الصدد, "حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بمنطقة أم العشار الحدودية بتندوف كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ18 قنطارا و 61 كيلوغرام، فيما ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني ببشار 06 قناطير و71,86 كيلوغرام من نفس المادة, كما تم حجز كمية أخرى من الكيف المعالج تقدر ب (01) قنطار و(70) كيلوغرام بكل من وهران وتلمسان".

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وتأتي هذه النتائج النوعية - يضيف ذات المصدر- لتضاف إلى عديد العمليات التي تخوضها يوميا مفارز الجيش الوطني الشعبي ومختلف المصالح المعنية والتي مكنت من إحباط إدخال هذه السموم التي تحاول عصابات التهريب القادمة من الحدود المغربية ترويجها في بلادنا".