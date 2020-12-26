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تقلبات جوية: الجيش يتدخل لفك العزلة عن المناطق التي شهدت تساقطا للثلوج

  أدرج يـوم : السبت, 26 كانون1/ديسمبر 2020 19:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات
تقلبات جوية: الجيش يتدخل لفك العزلة عن المناطق التي شهدت تساقطا للثلوج

الجزائر- تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي, خلال الساعات الأولى من نهار يوم السبت, لفتح الطرق والمسالك وفك العزلة عن المواطنين وهذا على إثر التقلبات الجوية الأخيرة المصحوبة بتساقط كثيف للثلوج التي مست الولايات الشرقية والوسطى للوطن, حسب ما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "على إثر التقلبات الجوية الأخيرة المصحوبة بتساقط كثيف للثلوج التي مست الولايات الشرقية والوسطى للوطن, تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي, خلال الساعات الأولى من نهار اليوم السبت 26 ديسمبر 2020, لفتح الطرق والمسالك وفك العزلة على المواطنين, خاصة على مستوى الطريق الرابط بين بلدية الشريعة والبليدة بالناحية العسكرية الأولى, والطريق الرابط بين منطقة جوادة وبلدية بابور بولاية سطيف بالناحية العسكرية الخامسة, وذلك باستعمال آليات ومعدات تم تسخيرها لهذا الغرض".

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تقلبات جوية: الجيش يتدخل لفك العزلة عن المناطق التي شهدت تساقطا للثلوج
  أدرج يـوم : السبت, 26 كانون1/ديسمبر 2020 19:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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