الذكرى ال42 لرحيل الرئيس هواري بومدين: استرجاع مآثر الرجل ودفاعه عن القضايا العادلة

الجزائر - حيا المشاركون في وقفة نظمت يوم السبت احياء للذكرى ال42 لرحيل الرئيس هواري بومدين مواقف الجزائر الثابتة ودعمها للقضايا العادلة, مشيدين بمواقف الراحل الداعمة للحركات التحررية.

ان الوقفة التي نظمتها جمعية مشعل الشهيد بقصر الثقافة مفدي زكريا, تحت عنوان "بومدين وحركات التحرر", جاءت "عرفانا وتخليدا له و وفاءا لمبادئ الدولة الجزائرية فيما يخص قضايا التحرر" " كما صرح به رئيس الجمعية محمد عباد ل/وأج .

و شارك في هذه الوقفة سفيري دولة فلسطين والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر الى جانب نور الدين جودي السفير الجزائري السابق .

وتناولت كلمة المتدخلين مأثر الراحل المجاهد ومبادئه التي ألهمت كفاح ونضال الشعوب نحو الاستقلال في افريقيا وآسيا وامريكا اللاتينية وبقاع أخرى من العالم . وفي هذه المناسبة تم التطرق للقضيتين الفلسطينية والصحراوية بالنظر إلى مكانتهما ضمن سياسة الجزائر في ما يخص الدفاع عن القضايا العادلة .

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نحو تفعيل اللجنة الوطنية للتضامن مع الشعب الفلسطيني

وخلال اللقاء كشف السيد محمد عباد عن اقتراح بإعادة تفعيل اللجنة الوطنية للتضامن مع الشعب الفلسطيني حيث من المقرر -كما اوضح - الاعلان الرسمي عن ذلك بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة التحريرية الفلسطينية واليوم الوطني للشهيد .

وجدد السيد عباد التأكيد على موقف المجتمع المدني في ما يخص القضيتين الفلسطينية والصحراوية باعتبارهما "خطا احمرا" للشعب الجزائري والدولة الجزائرية .

وفي كلمته بالمناسبة حيا سفير دولة فلسطين, أمين مقبول, موقف الجزائر ورجالها من القضية الفلسطينية وموقف الراحل هواري بومدين, الذي قال عنه أنه " لم يكن زعيما جزائريا فحسب وانما كان قائدا عربيا وافريقيا واسلاميا -كما وصفة القائد الراحل ياسر عرفات- مذكرا بدعمه للعديد من حركات التحرر في افريقيا واسيا وامريكا اللاتينية .

" لقد وقف مع كل الشعوب التي سعت الى التحرر والاستقلال مؤمنا ايمانا قاطعا بان الشعوب لها الحق في تقرير المصير" يقول السفير ، مشيدا بموقف الجزائر التي " لازالت تدعم الشعوب التي تناضل من أجل حريتها" .

وقال إن الشعب الفلسطيني يحفظ للشعب الجزائري وللجزائر مواقفهم الثابتة والداعمة لكل حركات التحرر, وهي المواقف التي تتشبث بها "رغم الصعوبات" موكدا ان الجزائر " تقف في مقدمة الدول الداعمة للحرية والاستقلال".

وهنا ثمن السفير الفلسطيني مجددا الموقف " الواضح والصارم والحاسم" لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من التطبيع مع الكيان الصهيوني مذكرا بتصريحه الذي قال فيه أن "القضية الفلسطينية مقدسة بالنسبة للشعب الجزائري وهي أم القضايا في الشرق الأوسط وجوهرها" والذي تأسف فيه رئيس الجمهورية من "هرولة" بعض الدول العربية للتطبيع.

واكد السفير ان هذا الموقف "رفع من معنويات الشعب الفلسطيني" معبرا عن احترامه وتقديره للرئيس عبد المجيد تبون.

وفي كلمته خلال اللقاء تحدث سفير الجمهورية الصحراوية أحمد طالب عمر, نيابة عن الشعب الصحراوي وقال "نستحضر اليوم المآثر الكبيرة لهذه القامة الثائرة على الظلم والطغيان ومصدر الهام لأجيال كاملة وللشعوب المكافحة مما يجعله "الزعيم الحي" الذي لم تثنيه العوائق والعقبات .

واعتبر السفير طالب عمر ان الراحل " شق طريقه وسط امواج متلاطمة وتحديات الا ان ايمانه العميق بقوة الحق جعلته دائما ينتصر على حق القوة لأنه يرى ان الاهم هو الارادة والعطاء وليست القوة المادية الفاقدة للروح والشرعية ".

ويضيف السفير ان الرئيس الراحل " قاد الدولة الجزائرية الفتية ودعم حركات التحرر وانهاء الاستعمار من اجل عالم جديد اكثر عدلا كما فعل مع انغولا وموزمبيق وزيمبابوي وفلسطين والصحراء الغربية مما دفع بأحرار العالم الى تسمية الجزائر ب"مكة الثوار".

السفير طالب عمر اعاد التذكير بموقف الرئيس الراحل حينما استقبل الاعيان الصحراويين واكد لهم دعم الجزائر وثقتها في عدالة قضيتهم وقال مخاطبا هؤلاء ان" عدالة القضية وايمان اصحابها بها يجعلهم ينتصرون".

و اعاد السفير الصحراوي, التذكير بتأكيد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بأن القضية الصحراوية هي قضية اجماع لدى كل الجزائريين ولازالت كذلك .

للتذكير حضر الوقفة ديبلوماسيون و شخصيات تاريخية وحركة المجتمع المدني واستهلت بعرض شريط من انتاج التلفزيون الجزائري بعنوان "هواري بومدين مسيرة ومواقف " .

كما تميزت الجلسة في الختام بتقديم وسام الذكرى لسفيري فلسطين والصحراء الغربية كما تم تكريم بشكل رمزي عائلة الراحل هواري بومدين ممثلة في ابنة اخيه, فوزية بوخروبة .