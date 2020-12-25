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الخطوط الجوية الجزائرية تنشر البرنامج المفصل لرحلات الإجلاء

  أدرج يـوم : الجمعة, 25 كانون1/ديسمبر 2020 08:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
الخطوط الجوية الجزائرية تنشر البرنامج المفصل لرحلات الإجلاء

الجزائر - نشرت شركة الخطوط الجوية الجزائرية يوم الخميس في بيان لها البرنامج المفصل لرحلات إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين في الخارج المرتقبة ما بين 23 ديسمبر 2020 و 31 جانفي 2021.

وأوضح ذات المصدر أن رحلات الإجلاء تخص كلا من فرنسا وألمانيا وإسبانيا والامارات العربية المتحدة وكندا.

فيما يتعلق بفرنسا ستكون رحلات الإجلاء باتجاه واحد من فرنسا إلى الجزائر كل أيام الاسبوع (يوميا) للرحلات بين باريس أورلي-الجزائر العاصمة ومرسيليا-الجزائر العاصمة، في حين أن الرحلات من ليون إلى الجزائر العاصمة ستبرمج أيام الخميس والسبت والأحد.

وستكون الرحلات متوفرة بين ليل إلى الجزائر العاصمة كل ثلاثاء في حين أن الرحلات من ميتز إلى الجزائر العاصمة فستكون كل يوم اثنين ابتداء من 4 جانفي 2021.

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 وبالنسبة لباقي الرحلات المرتقبة للبلدان الأوروبية الأخرى فأوضحت الشركة أنها ستكون في الاتجاهين وتخص الجزائر  العاصمة/فرانكفورت/ الجزائر العاصمة (كل يوم أربعاء)، الجزائر العاصمة/أليكانت/الجزائر العاصمة (كل يوم خميس)، الجزائر العاصمة/برشلونة/الجزائر العاصمة (كل يوم أحد)، الجزائر العاصمة/مدريد (كل يوم جمعة ابتداء من الفاتح جانفي 2021).

وفيما يتعلق برحلات الإجلاء انطلاقا من الشرق الأوسط فستكون في الاتجاهين وتخص الجزائر العاصمة/دبي/الجزائر العاصمة كل يوم خميس ابتداء من 7 جانفي 2021.

أما رحلات الإجلاء انطلاقا من كندا فستكون في الاتجاهين الجزائر العاصمة/مونريال/الجزائر العاصمة كل يوم سبت ابتداء من 2 جانفي 2021.

و أوضحت الشركة أنه يجب على المواطنين المعنيين أن يكونوا حاملين لتذكرة الخطوط الجوية الجزائرية مؤكدة لرحلة الاجلاء و شهادة فحص طبي (بي سي آر) تفيد عدم اصابتهم بفيروس كوفيد-19 على الأقل 72 ساعة قبل موعد الرحلة ومسجلين على موقع "rapt.airalgerie.dz".

آخر تعديل على الجمعة, 25 كانون1/ديسمبر 2020 15:46
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الخطوط الجوية الجزائرية تنشر البرنامج المفصل لرحلات الإجلاء
  أدرج يـوم : الجمعة, 25 كانون1/ديسمبر 2020 08:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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