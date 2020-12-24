محاكمة الإخوة كونيناف : التماس عقوبات من 10 إلى 18 سنة سجنا نافذا ضد المتهمين الرئيسيين

والتمس النائب العام عقوبة 18 سنة سجنا نافذا مع غرامة مالية بـ 8 مليون دج ضد رضا كونيناف.
أما كريم عبد القادر وطارق نوح كونيناف, فقد التمس ضدهما عقوبة 15 سنة سجنا نافذا مع غرامة مالية بـ 8 ملايين دج, في حين تم التماس 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بـ 8 ملايين دج ضد قدور بن طاهر.
و يُتابع الإخوة الثلاثة وهم رضا وعبد القادر كريم و طارق-نوح كونيناف، إلى جانب مسير مجمع كو.جي.سي, قدور بن طاهر، الذي يملكه هؤلاء الإخوة, بتهم تتعلق ب"استغلال النفوذ" و "تبييض الاموال" و"الاستفادة من امتيازات غير مستحقة" و "تحويل عقارات و امتيازات" و"عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية عند انجاز مشاريع عمومية".
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وكانت محكمة سيدي أمحمد قد أدانت المتهمين الرئيسيين في هذه القضية بعقوبات 16 و 12 و15 و8 سنوات سجنا نافذا على التوالي مع غرامات بـ 8 ملايين دج لكل واحد منهم وحجز الممتلكات داخل البلاد وخارجها.