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محاكمة الإخوة كونيناف : التماس عقوبات من 10 إلى 18 سنة سجنا نافذا ضد المتهمين الرئيسيين

  أدرج يـوم : الخميس, 24 كانون1/ديسمبر 2020 17:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
محاكمة الإخوة كونيناف : التماس عقوبات من 10 إلى 18 سنة سجنا نافذا ضد المتهمين الرئيسيين

الجزائر- التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر, يوم الخميس, عقوبات من 10 إلى 18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بـ 8 ملايين دج مع حجز الممتلكات ضد الإخوة كونيناف وقدور بن طاهر, مسير مجمع كو-جي-سي, المتابعين بتهم "استغلال النفوذ" و"تبييض الأموال" و"الاستفادة من امتيازات غير مستحقة".

والتمس النائب العام عقوبة 18 سنة سجنا نافذا مع غرامة مالية بـ 8 مليون دج ضد رضا كونيناف.

أما كريم عبد القادر وطارق نوح كونيناف, فقد التمس ضدهما عقوبة 15 سنة سجنا نافذا مع غرامة مالية بـ 8 ملايين دج, في حين تم التماس 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بـ 8 ملايين دج ضد قدور بن طاهر.

و يُتابع الإخوة الثلاثة وهم رضا وعبد القادر كريم و طارق-نوح كونيناف، إلى جانب مسير مجمع كو.جي.سي, قدور بن طاهر، الذي يملكه هؤلاء الإخوة, بتهم تتعلق ب"استغلال النفوذ" و "تبييض الاموال" و"الاستفادة من امتيازات غير مستحقة" و "تحويل عقارات و امتيازات" و"عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية عند انجاز مشاريع عمومية".

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وكانت محكمة سيدي أمحمد قد أدانت المتهمين الرئيسيين في هذه القضية بعقوبات 16 و 12 و15 و8 سنوات سجنا نافذا على التوالي مع غرامات بـ 8 ملايين دج لكل واحد منهم وحجز الممتلكات داخل البلاد وخارجها.

آخر تعديل على الخميس, 24 كانون1/ديسمبر 2020 17:49
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محاكمة الإخوة كونيناف : التماس عقوبات من 10 إلى 18 سنة سجنا نافذا ضد المتهمين الرئيسيين
  أدرج يـوم : الخميس, 24 كانون1/ديسمبر 2020 17:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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