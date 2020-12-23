الخطوط الجوية الجزائرية : استئناف رحلات الاجلاء يوم الأربعاء الى غاية 31 يناير 2021

الجزائر - استأنفت شركة الخطوط الجوية الجزائرية يوم الأربعاء برنامجها الخاص برحلات اجلاء الجزائريين العالقين بالخارج و الذي يمتد الى غاية 31 يناير 2021.

و اكد الناطق الرسمي للشركة, أمين أندلسي, أن الرحلة الاولى المبرمجة في اطار هذا البرنامج, قد اقلعت يوم الأربعاء من مطار اورلي (فرنسا) نحو مطار هواري بومدين الدولي (الجزائر).

و في تصريح لوأج, اكد ذات المسؤول ان اربعة بلدان معنية بهذا البرنامج في الوقت الحالي و هي فرنسا و المانيا و اسبانيا و كندا, مشيرا الى "امكانية اضافة وجهات اخرى حسب الطلب و البرنامج الذي سيتم تقديمه من طرف السلطات المختصة".

و اوضح المتحدث ان هذا البرنامج يعتبر "تكملة للبرنامج الذي اطلق بداية الشهر الجاري", مضيفا ان هذه العملية "ستبقي جارية الى غاية تلبية كل طلبات الجزائريين العالقين بالخارج المسجلين لدى القنصليات".

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ووضعت الخطوط الجوية الجزائرية لفائدة الجزائريين العالقين بالمهجر و الراغبين في العودة الى البلاد موقعا الكترونيا يسمح لهم بالاطلاع على تسجيلاتهم في قوائم الاجلاء عن طريق ادخال رقم جواز السفر.

و اضاف بالقول انه سيتم تحيين هذه القوائم بالموازاة مع معالجة الملفات من طرف المصالح المعنية.

و تابع السيد اندلسي قوله انه في اطار البروتوكول الصحي الذي وضعته الخطوط الجوية الجزائرية, يجب على المسافرين في رحلات الاجلاء تقديم كشوف "PCR" سلبية لا يتعدى تاريخها 72 ساعة عن موعد الرحلة و كذا ملء استمارة يمكن تحميلها على الموقع الالكتروني للخطوط الجوية الجزائرية.

و اوضح ذات المسؤول ان الخطوط الجوية قد قامت بإجلاء 5.000 جزائري عالق بالخارج في اطار برنامج 24 رحلة اجلاء بين الفترة الممتدة من 4 الى 17 ديسمبر الجاري و هذا انطلاقا من 7 بلدان.

و يتعلق الامر بمصر و فرنسا و اسبانيا و الامارات العربية المتحدة و كندا و المملكة العربية السعودية و الاردن.