الرئيس الألماني يعرب للرئيس تبون عن سعادته بتماثله للشفاء وتمنياته له بدوام الصحة والعافية

وجاء في بيان الرئاسة: "تلقى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, رسالة من رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية, السيد فرانك فالتر شتاينماير, عبر له فيها عن سعادته بتماثله للشفاء وتغلبه على مرض كوفيد-19, مؤكدا في هذا السياق أن هذه الجائحة تضعنا جميعا أمام تحديات صعبة, لا بد أن تتضافر فيها جهود المجتمع الدولي للتغلب عليها".
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وأبرز الرئيس فرانك فالتر شتاينماير بهذه المناسبة "وقوف ألمانيا وأوروبا بكل ثبات إلى جانب الجزائر, متمنيا للسيد الرئيس, من صميم القلب, دوام الصحة والعافية", يضيف البيان.