الرئيس الألماني يعرب للرئيس تبون عن سعادته بتماثله للشفاء وتمنياته له بدوام الصحة والعافية

الجزائر- تلقى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, رسالة من رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية, السيد فرانك فالتر شتاينماير, عبر له فيها عن سعادته بتماثله للشفاء وتغلبه على مرض كوفيد-19, متمنيا له من "صميم القلب" دوام الصحة والعافية, حسب ما أورده يوم الأربعاء بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في بيان الرئاسة: "تلقى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, رسالة من رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية, السيد فرانك فالتر شتاينماير, عبر له فيها عن سعادته بتماثله للشفاء وتغلبه على مرض كوفيد-19, مؤكدا في هذا السياق أن هذه الجائحة تضعنا جميعا أمام تحديات صعبة, لا بد أن تتضافر فيها جهود المجتمع الدولي للتغلب عليها".

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