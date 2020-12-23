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الرئيس الألماني يعرب للرئيس تبون عن سعادته بتماثله للشفاء وتمنياته له بدوام الصحة والعافية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 كانون1/ديسمبر 2020 18:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
الرئيس الألماني يعرب للرئيس تبون عن سعادته بتماثله للشفاء وتمنياته له بدوام الصحة والعافية

الجزائر- تلقى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, رسالة من رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية, السيد فرانك فالتر شتاينماير, عبر له فيها عن سعادته بتماثله للشفاء وتغلبه على مرض كوفيد-19, متمنيا له من "صميم القلب" دوام الصحة والعافية, حسب ما أورده يوم الأربعاء بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في بيان الرئاسة: "تلقى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, رسالة من رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية, السيد فرانك فالتر شتاينماير, عبر له فيها عن سعادته بتماثله للشفاء وتغلبه على مرض كوفيد-19, مؤكدا في هذا السياق أن هذه الجائحة تضعنا جميعا أمام تحديات صعبة, لا بد أن تتضافر فيها جهود المجتمع الدولي للتغلب عليها".

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وأبرز الرئيس فرانك فالتر شتاينماير بهذه المناسبة "وقوف ألمانيا وأوروبا بكل ثبات إلى جانب الجزائر, متمنيا للسيد الرئيس, من صميم القلب, دوام الصحة والعافية", يضيف البيان.

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الرئيس الألماني يعرب للرئيس تبون عن سعادته بتماثله للشفاء وتمنياته له بدوام الصحة والعافية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 كانون1/ديسمبر 2020 18:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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