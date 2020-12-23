الجزائر- رحبت الجزائر بالإعلان عن تشكيل الحكومة الائتلافية في اليمن الشقيق, برئاسة السيد معين عبد الملك, معتبرة إياه "خطوة مهمة" لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي, حسب ما أفاد به يوم الأربعاء بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح البيان أن الجزائر"ترحب بالإعلان عن تشكيل الحكومة الائتلافية في اليمن الشقيق يوم 18 ديسمبر 2020 برئاسة السيد معين عبد الملك, كخطوة مهمة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 05 نوفمبر 2019 ورأبا للصدع بين الإخوة اليمنيين".

كما تعرب الجزائر عن "أملها في أن تسهم هذه الخطوة في الدفع قدما بالمسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن من أجل التوصل إلى الحل السياسي الشامل والدائم الذي ينشده الشعب اليمني وإنهاء الأزمة في هذا البلد الشقيق, حفاظا على وحدته وصونا لسيادته وإعلاء لمصلحة شعبه وحقنا للدماء وتحقيق ما يصبو إليه من أمن واستقرار وتنمية".

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وتؤكد الجزائر مجددا --يضيف نفس المصدر-- "حرصها الدائم على تشجيع الحلول السياسية للأزمات وتغليب لغة الحوار بين كل الأطراف وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".