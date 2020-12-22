ضرورة تقوية الجبهة الداخلية لتجنب التهديدات الخارجية (جبهة الجزائر الجديدة)

و بعد أن أن أبرز أن تطبيع العلاقات بين المغرب و الكيان الصهيوني يشكل "تهديدا حقيقيا" بالنسبة لمنطقة المغرب العربي, اعتبر السيد بن عبد السلام في لقاء جهوي لمكاتب تشكيلته السياسية بشرق البلاد أن "قوة الجزائر تكمن في وحدة شعبها و في تقوية جبهتها الداخلية".
و في هذا السياق, دعا رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة الجزائريين "مؤسسات و شعبا لرص الصفوف لإغلاق أي اختراق لزرع الفوضى و اللاأمن في البلاد".
و أشار السيد بن عبد السلام كذلك إلى أن "الدولة مدعوة اليوم إلى تصحيح الأخطاء و تدارك النقائص لسد الطريق أمام كل محاولات التلاعب أو التقسيم التي تستهدف الشعب".
و قال "صحيح أن اختلافات ما تزال قائمة داخل المجتمع الجزائري, لكن الظرف حرج و أن التعبئة للحفاظ على البلاد و إنجاح مشروع بناء دولة قوية و صلبة يجب أن يكون شعار الجميع".
كما دعا رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة إلى دعم و مساندة "قضية الشعب الصحراوي العادلة و حقه في تقرير مصيره بنفسه وفقا للقوانين الدولية".