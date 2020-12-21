الخطوط الجوية الجزائرية تعلن عن مواصلة رحلات اجلاء الموطنين العالقين في الخارج

الجزائر - أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية في بيان لها يوم الاثنين انه سيتم الاحتفاظ ببرنامج رحلة اجلاء الموطنين العالقين في الخارج وذلك الى غاية استقبال جميع الطلبات المسجلة لدى القنصليات الجزائرية.

وجاء في ذات البيان "تبلغ الخطوط الجوية الجزائرية انه سيتم الاحتفاظ ببرنامج رحلة الاجلاء وذلك الى غاية استقبال جميع الطلبات من المواطنين العالقين في الخارج المسجلين لدى القنصليات الجزائرية بالخارج".

وفي هذا الاطار, دعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية المواطنين للاطلاع على موقع "rapt.airalgerie.dz" للتحقق من تسجيل اسمائهم في قوائم الإجلاء من خلال إدخال رقم جواز السفر.

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كما ذكرت الشركة في بيانها انه سيتم تحديث هذه القوائم تدريجيا بعد معالجة الطلبات من طرف المصالح المختصة.

وحددت الشركة شروطا للمواطنين المعنيين من اجل اجلائهم وهي امتلاك تذكرة سفر الخطوط الجوية الجزائرية مؤكدة لرحلة الاجلاء العودة إلى الوطن, وحيازة شهادة نتائج تحليل PCR سلبية اجريت 72 ساعة قبل الرحلة و ملئ استمارة تعريف، وثيقة يتم تحميلها عبر الرابط التالي (https://airAlgérie.dz) .