Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بلجود يترأس اجتماعا لمتابعة وتيرة التكفل بملف التنمية المحلية ومناطق الظل

  أدرج يـوم : الإثنين, 21 كانون1/ديسمبر 2020 19:44     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات
بلجود يترأس اجتماعا لمتابعة وتيرة التكفل بملف التنمية المحلية ومناطق الظل

الجزائر - ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية, كمال بلجود, يوم الاثنين اجتماعا جمعه بالولاة و الولاة المنتدبين, يندرج في اطار متابعة وتيرة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية,السيد عبد المجيد تبون, بخصوص التكفل بملف التنمية المحلية و استدراك النقائص التنموية بمناطق الظل, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

و جاء في البيان أن وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية, "ترأس اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020, اجتماعا عبر تقنية التحاضر عن بعد، جمعه بالولاة والولاة المنتدبين بحضور رؤساء الدوائر لجميع ولايات الوطن".

ويندرج هذا اللقاء, -- يضيف البيان-- في إطار "سلسلة الاجتماعات الدورية لمتابعة وتيرة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية, المسداة منذ أول اجتماع للحكومة بالولاة شهر فيفري 2020, و المؤكد عليها بمناسبة الاجتماع التقييمي الذي ترأسه شهر أوت المنصرم, بخصوص التكفل بملف التنمية المحلية و استدراك النقائص التنموية بمناطق الظل".

و تابع البيان أن الاجتماع خص في مستهل أشغاله "عرضا لتقدم المشاريع التنموية المسطرة لفائدة مناطق الظل عبر مختلف ولايات الوطن", مبرزا  في هذا الإطار, أن الوزير "جدد التأكيد على ضرورة الاحترام التام والتقيد الصارم بالآجال الملتزم بها بخصوص تنفيذ المشاريع المسجلة".

اقرأ أيضا :      مناطق الظل : ملف في صدارة أولويات الرئيس تبون

كما أكد وزير الداخلية بالمناسبة على"ضرورة مواصلة العمل على التكفل العاجل بانشغالات المواطنين ذات الأولوية,سيما تلك المتصلة بظروفهم المعيشية خلال فصل الشتاء, على غرار الربط بشبكات الغاز الطبيعي, و المياه الصالحة للشرب, و التطهير, و تسهيل تنقل المواطنين, تنفيذا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية", مذكرا ب"التعليمات المتعلقة بضرورة اللجوء إلى الحلول البديلة المستعجلة, إن استدعى الأمر ذلك, لتخفيف عبء الظروف المناخية على ساكنة هذه المناطق".

وبخصوص ظروف تمدرس التلاميذ, جدد السيد  بلجود "التنويه بالأولوية القصوى التـي يكتسيها هذا الملف, سيما ما تعلق بالنقل والإطعام المدرسي و التدفئة", مشددا على "تعبئة كل الموارد البشرية و المادية لفائدتها, سيما على مستوى المناطق النائية والجبلية, كما اطلع على مستوى التقدم في تنفيذ التعليمات المسداة سابقا بخصوص الوجبات الساخنة والنقل والتدفئة المدرسيين".

و بالنظر للوضع الصحي الراهن, خلص البيان الى أن الاجتماع "تناول عبر تقنية التحاضر عن بعد, تقييما لمدى تنفيذ التدابير الوقائية المقررة للتحكم في انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19), كما شكل اللقاء فرصة لتعزيز التنسيق المركزي/ المحلي بخصوص ضبط المخطط اللوجستي الضروري لنقل اللقاح وتخزينه وتوزيعه, والذي تعكف عليه وزارة الداخلية, وفقا لما أقره السيد الوزير الأول".

آخر تعديل على الإثنين, 21 كانون1/ديسمبر 2020 19:57
كلـمات مفتـاحيــة :
بلجود يترأس اجتماعا لمتابعة وتيرة التكفل بملف التنمية المحلية ومناطق الظل
  أدرج يـوم : الإثنين, 21 كانون1/ديسمبر 2020 19:44     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.21

هاتف نقال : 22ر45 مليون مشترك خلال الثلاثي الثالث لسنة 2020 في الجزائر

20.12.21

الكسكس طبق جامع وموحد و توفيقي

20.12.21

بلجود يترأس اجتماعا لمتابعة وتيرة التكفل بملف التنمية المحلية ومناطق الظل

20.12.21

افتتاح الأيام المخصصة للكسكس بالجزائر العاصمة

20.12.21

الجزائر العاصمة : ميزانية بقيمة 3 مليار دج مخصصة لقطاع المياه

20.12.21

كرة اليد/ مونديال-2021 /: الجزائر تفوز وديا على بولونيا (26-23)

الأكثــر قـراءة

20.12.17

امتحانات وطنية: الوزارة حريصة على تحسين ظروف إجراء امتحان البكالوريا في الجنوب

20.12.19

الرئيس تبون ينتهج أسلوبا جديدا في الاتصال مع الصحافة و المجتمع

20.12.17

سطيف: اختتام فعاليات برنامج الدعم المقدم من طرف الأمم المتحدة في جانبه الخاص بمكافحة…

20.12.17

مخطط استثنائي للتقويم البيداغوجي في التعليم المتوسط

20.12.18

الإذاعة الجزائرية: يوم مفتوح حول تنمية مناطق الظل

20.12.16

المخزن يشن حملة قذرة ضد الاعلاميين المعارضين