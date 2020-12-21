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فيروس كورونا : انطلاق أشغال اجتماع الوزير الأول مع اللجنة العلمية لدراسة اقتناء اللقاح الأنسب

  أدرج يـوم : الإثنين, 21 كانون1/ديسمبر 2020 14:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات

الجزائر - انطلقت يوم الاثنين أشغال اجتماع الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد, مع أعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا, لدراسة اقتناء اللقاح الأنسب ضد هذه الجائحة, حسبما أعلم من مصالح الوزير الأول.

وأوضح ذات المصدر أنه "عملا بتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بمباشرة عملية التلقيح شهر جانفي القادم, بدأت أشغال اجتماع يترأسه السيد الوزير الأول, عبد العزيز جراد, مع أعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا, لدراسة اقتناء اللقاح الأنسب ضد كوفيد-19".

وذكرت مصالح الوزير الاول أن "الحكومة نصبت, خلال المجلس الوزاري المشترك المنعقد في 29 نوفمبر 2020, فريقي عمل يترأسهما كل من وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية, ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات".

"وقد انصبت مهام فريقي العمل- يضيف المصدر- حول التكفل بالجانب الصحي للقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19), ولاسيما استراتيجية الاقتناء ومخطط التطعيم وتحضير الموارد البشرية, من جهة, والجانب اللوجستيكي الخاص بنقل اللقاح وتخزينه وتوزيعه عبر التراب الوطني, من جهة أخرى".

يذكر أن الرئيس تبون كان أصدر يوم الأحد أوامر للوزير الأول بأن يترأس "فورا" اجتماعا مع اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة الوضعية الوبائية لاختيار اللقاح الأنسب ضد فيروس كوفيد-19 والشروع في عملية التلقيح ابتداء من شهر جانفي المقبل.

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فيروس كورونا : انطلاق أشغال اجتماع الوزير الأول مع اللجنة العلمية لدراسة اقتناء اللقاح الأنسب
  أدرج يـوم : الإثنين, 21 كانون1/ديسمبر 2020 14:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

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