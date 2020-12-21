فيروس كورونا : انطلاق أشغال اجتماع الوزير الأول مع اللجنة العلمية لدراسة اقتناء اللقاح الأنسب

ربط 12 معهدا لتكوين الأئمة بالشبكة العنكبوتية و رقمنة مائة مخطوط -

أنترنت ثابت و نقال: حوالي 42 مليون مشترك خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020 -

الهاتف الثابت: تسجيل 75ر4 مليون مشترك عند نهاية الثلاثي الثالث من سنة 2020 -

كان على الأمم المتحدة إخطار مستشارها القانوني بشأن فتح قنصليات في الصحراء الغربية -

عبان رمضان ترك بصمات دامغة في مسار الحركة الوطنية وكان يبجل الوحدة الوطنية -

الصحراء الغربية : اعلان ترامب عملية إحتيال باسم السلام -

الفيلم الوثائقي أنامل الطين يتوج بالذرع الذهبي للدورة الأولى للمهرجان العربي لفيلم التراث بمصر -

الاتحاد الافريقي يسعى الى تثبيت وقف اطلاق النار في ليبيا -

طاقة شمسية: الدولة تعتزم تحقيق 1000 ميغاواط في سنة 2021 -

كوفيد-19: العالم يتابع تطورات السلالة الجديدة للفيروس وسط تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا -

كأس الكونفدرالية (الدور الأول - ذهاب) : شبيبة القبائل و وفاق سطيف من أجل العودة بنتيجة إيجابية -

التقلبات الجوية بجيجل : إنهيار جزئي لجسر وادي القنطرة -

وهران: العثور على اثنين من حيوان الزردي نافقين بغابة كناستال -

مناطق الظل: ملف في صدارة أولويات الرئيس تبون -

نصوص تنظيمية قيد الإنهاء لإدماج حاملي المشاريع في مجال تسيير النفايات -

إهداء لوحات فنية للمتحف العمومي الوطني للفن الحديث والمعاصر بوهران -

السنة الأولى من عهدة الرئيس تبون: الفلاحة حجر الأساس لبرنامج التجديد الاقتصادي -

رابطة أبطال افريقيا لكرة القدم: مولودية الجزائر-النادي الصفاقسي يوم 28 ديسمبر بملعب 5 جويلية -

اللجنة العربية للتضامن تجدد دعمها للشعب الصحراوي في تقرير مصيره -