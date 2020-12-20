حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص وإصابة 22 آخرين خلال ال48 ساعة الماضية -

الذكرى ال62 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الجزائرية-الصينية : شراكة استراتيجية شاملة -

مشاركة أفراد الجيش الوطني الشعبي في حملة التشجير بولاية تيارت -

مواصلة حملات التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية للمواطنين في المناطق النائية -

ربط أزيد من 100 مركز جامعي ومدرسة عليا بالمنصة الإلكترونية لبريد الجزائر -

المجلس الوطني لحقوق الانسان يدعو الجزائريين الى احياء قيمة التضامن وجعلها آلية عمل يوميا -

الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التركي رجب طيب أردوغان -

المدية: جراد يعطي إشارة انطلاق أشغال ربط سبع بلديات بالغاز الطبيعي -

مناطق الظل : نحو مراجعة الجباية المحلية قصد السماح للبلديات بالتزود بموارد مالية -

إرادة قوية في جعل المؤسسات الناشئة قاطرة للاقتصاد الوطني -

ورقلة/الدخول المهني 2020/2021 : أزيد من 13.370 متمهن ومتربص يلتحقون بمؤسسات القطاع -

اليوم العالمي للتضامن الإنساني: تذكير بضرورة التضامن لمواجهة الأزمات -

جراد يلح على ضرورة دعم قطاع الصناعات الغذائية -

بيئة: تنظيم الطبعة الأولى من الصالون الافتراضي حول تسيير النفايات يوم الاثنين -

بطولة إفريقيا: المنتخب الوطني للجيدو يتوج باللقب الأفريقي حسب الفرق -

السيد شنين يستعرض العلاقات الثنائية المتميزة بين الجزائرو ايطاليا مع السفير الجديد -

جراد يؤكد على ضرورة تكييف منظومة التكوين والتعليم المهنين مع حاجيات سوق الشغل -

الذاكرة، أحد الأسس التي تقوم عليها الجزائر الجديدة -

جراد يضع حجر الأساس لمشروع 1.267 سكن عدل ب بني عطلي بالمدية -