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الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التركي رجب طيب أردوغان

  أدرج يـوم : الأحد, 20 كانون1/ديسمبر 2020 15:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التركي رجب طيب أردوغان

الجزائر- تلقى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الأحد, مكالمة هاتفية من نظيره التركي, السيد رجب طيب أردوغان, اطمأن من خلالها على حالته الصحية وتمنى له "عودة قريبة وميمونة إلى بلاده", حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "تلقى اليوم رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مكالمة هاتفية من أخيه رئيس الجمهورية التركية, السيد رجب طيب أردوغان, اطمأن من خلالها على حالته الصحية وتمنى له عودة قريبة وميمونة إلى بلاده".

وبهذه المناسبة, أكد الرئيس التركي أنه "تابع باهتمام كلمة السيد رئيس الجمهورية التي وجهها للشعب الجزائري", معربا عن "سعادته بتماثل السيد الرئيس للشفاء" ومبرزا "استعداد بلاده لمرافقة الجزائر في مشروع السيد الرئيس لبناء الجزائر الجديدة".

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آخر تعديل على الأحد, 20 كانون1/ديسمبر 2020 16:51
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الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التركي رجب طيب أردوغان
  أدرج يـوم : الأحد, 20 كانون1/ديسمبر 2020 15:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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