و أوضح المصدر أن الطرفان تطرقا خلال هذا اللقاء إلى "العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين على المستويات السياسية والبرلمانية والثقافية والاقتصادية، وكذلك إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".
السيد شنين يستعرض العلاقات الثنائية "المتميزة" بين الجزائرو ايطاليا مع السفير الجديد
أدرج يـوم : الأحد, 20 كانون1/ديسمبر 2020 13:43 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 27 مرات
الجزائر - استعرض رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، اليوم الاحد،العلاقات الثنائية "المتميزة" بين الجزائر وايطاليا ، في اللقاء الذي جمعة بسفير ايطاليا الجديد بالجزائر، جيوفاني بقليسي، حسب ما أفاد به بيان للمجلس .
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