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السيد شنين يستعرض العلاقات الثنائية "المتميزة" بين الجزائرو ايطاليا مع السفير الجديد

  أدرج يـوم : الأحد, 20 كانون1/ديسمبر 2020 13:43     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 27 مرات
السيد شنين يستعرض العلاقات الثنائية &quot;المتميزة&quot; بين الجزائرو ايطاليا مع السفير الجديد

الجزائر - استعرض رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، اليوم الاحد،العلاقات الثنائية "المتميزة" بين الجزائر وايطاليا ، في اللقاء الذي جمعة بسفير ايطاليا الجديد بالجزائر، جيوفاني بقليسي، حسب ما أفاد به بيان للمجلس .

و أوضح المصدر أن الطرفان تطرقا خلال هذا اللقاء إلى "العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين على المستويات السياسية والبرلمانية والثقافية والاقتصادية، وكذلك إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

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السيد شنين يستعرض العلاقات الثنائية "المتميزة" بين الجزائرو ايطاليا مع السفير الجديد
  أدرج يـوم : الأحد, 20 كانون1/ديسمبر 2020 13:43     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 27 مرة   شارك

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