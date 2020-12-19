كوفيد-19: 25 ألف جزائري يرغبون في العودة إلى أرض الوطن

الجزائر - كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، يوم السبت، أن عدد الجزائريين العالقين في الخارج والراغبين في العودة إلى أرض الوطن "يتزايد يوميا"، معلنا أنه يبلغ حاليا "25 ألف شخص".

وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني أن السيد بلجود قال في رده على انشغالات أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس، لدى تقديمه عرضا في إطار دراسة مشروع تسوية الميزانية لسنة 2018، أن "عدد الجزائريين الراغبين في الدخول إلى البلاد يتزايد يوميا، حيث يبلغ حاليا 25.000 شخصا".

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وأضاف أن "شركة الخطوط الجوية الجزائرية تبذل جهودا كبيرة للقيام بالعملية بالرغم من الصعوبات التي تواجهها، خاصة مع غلق المجالات الجوية في العديد من البلدان، ما يتطلب الحصول على رخص استثنائية".

للإشارة، فإن شركة الخطوط الجوية الجزائرية، برمجت 24 رحلة لإجلاء الرعايا الجزائريين العالقين في الخارج والمسافرين الراغبين في الدخول الى الجزائر لأسباب استثنائية، ويتعلق برنامج الرحلات الذي تم تنفيذه ما بين 4 و19 ديسمبر الجاري، بسبعة دول.

وقد حددت الشركة خمسة شروط يتوجب على الرعايا الجزائريين احترامها للاستفادة من رحلات الاجلاء المبرمجة، وهي حيازة المسافر على جواز سفر جزائري وأن يكون مسجلا لدى الممثليات القنصلية الجزائرية في الخارج ولديه تذكرة سفر على الخطوط الجوية الجزائرية مؤكدة على قائمة رحلات الاجلاء.

وفيما يتعلق بالشروط الصحية، فإن الرعايا يجب أن تكون لديهم شهادة سلبية لفحص "بي سي آر" على أن يكون قد أجري 72 ساعة قبل الرحلة، كما يتعين عليهم ملأ استمارة الحالة الصحية، ويتعلق الأمر بشهادة يتوجب على المسافرين تقديمها للمراقبة الصحية على مستوى مطار الهبوط الجزائري.

للإشارة، فإن "أزيد من 35.000" جزائري عالق بالخارج تم إجلاؤهم من طرف شركة الخطوط الجوية الجزائرية، منذ انطلاق العملية في شهر مارس الماضي، حسب ما أعلن عنه مستشار الرئيس المدير العام للشركة العمومية محمد شارف في تصريح سابق.