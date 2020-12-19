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الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي

  أدرج يـوم : السبت, 19 كانون1/ديسمبر 2020 16:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 36 مرات
الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي

الجزائر - تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم السبت، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اطمأن من خلالها على حالته الصحية وأبلغه فيها أن تقرير ملف الذاكرة الذي يشرف عليه بنجامان ستورا، سيكون جاهزا شهر يناير القادم، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان، "تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون صباح اليوم، مكالمة هاتفية من طرف رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون، اطمأن من خلالها على حالته الصحية".

وبهذه المناسبة، "قدم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون شكره الجزيل للرئيس ماكرون على اهتمامه بوضعه الصحي، منذ نقله للعلاج في ألمانيا. كما تمنى السيد الرئيس الشفاء العاجل لنظيره الفرنسي بعد إصابته بكورونا".

وخلال المكالمة الهاتفية، "أبلغ الرئيس ماكرون رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أن تقرير ملف الذاكرة الذي يشرف عليه بنجامان ستورا سيكون جاهزا شهر جانفي القادم، واتفق الرئيسان على الاتصال مجددا مع بداية السنة، للتطرق لعديد الملفات والمسائل ذات الاهتمام المشترك، ومنها القضايا الإقليمية وخاصة الوضع السائد في ليبيا، مالي والصحراء الغربية".

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الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي
  أدرج يـوم : السبت, 19 كانون1/ديسمبر 2020 16:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 36 مرة   شارك

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