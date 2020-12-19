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سقوط مروحية عسكرية بعرض البحر بتيبازة: رفع جثامين شهداء الواجب الوطني بحضور الفريق شنقريحة

  أدرج يـوم : السبت, 19 كانون1/ديسمبر 2020 14:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات

الجزائر - تم يوم السبت بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة بالجزائر العاصمة، رفع جثامين شهداء الواجب الوطني، الذين وافتهم المنية إثر حادث سقوط مروحية بحث وإنقاذ للقوات البحرية، حيث قدمت لهم التشريفات العسكرية بحضور رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة و إطارات من الجيش، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان: "تم صباح اليوم السبت 19 ديسمبر 2020 بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة، رفع جثامين شهداء الواجب الوطني، المقدم خروسة نور الدين والمقدم الوافي محمد الأمين والملازم الأول بوزايدة نور الدين، الذين وافتهم المنية إثر حادث سقوط مروحية بحث وإنقاذ للقوات البحرية، حيث قدمت لهم التشريفات العسكرية بحضور السيد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مرفوقا بإطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي".

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وأشار ذات المصدر الى أن "المراسم عرفت قراءة فاتحة الكتاب على أرواح الشهداء الطاهرة، تلاها استماع الحاضرين لكلمة تأبينية تناولت مسارهم المهني في الدفاع عن الوطن وصون أمنه واستقراره وجهودهم الإنسانية في البحث والإنقاذ، ليتم بعدها نقل جثامينهم عبر طائرة عسكرية خاصة إلى ولايات إقامة عائلاتهم ليشيعوا إلى مثواهم الأخير".

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سقوط مروحية عسكرية بعرض البحر بتيبازة: رفع جثامين شهداء الواجب الوطني بحضور الفريق شنقريحة
  أدرج يـوم : السبت, 19 كانون1/ديسمبر 2020 14:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

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