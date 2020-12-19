Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تحول الجزائر من بلد عبور الى بلد إستقرار للمهاجرين غير الشرعيين يشكل خطرا على الأمن القومي

  أدرج يـوم : السبت, 19 كانون1/ديسمبر 2020 14:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات

الجزائر - أكد الخبير الدولي في شؤون الهجرة والتهديدات بمنطقة الساحل حسان قاسيمي يوم السبت أن تحول الجزائر من بلد عبور الى بلد استقرار للمهاجرين غير الشرعيين يشكل "خطرا على الامن القومي" للبلاد خاصة في ظل وجود "شبكات إجرامية" في قوافل المهاجرين كتلك التي تستغل الأطفال في التسول ضمن أشكال الاتجار بالبشر.

وقال السيد قاسيمي في تصريح لوأج أن "الجزائر، التي كانت سابقا بلد عبور للمهاجرين غير الشرعيين هي الأن في طريقها إلى التحول إلى بلد مضيف واستقرار بسبب صعوبة الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي التي أغلقت حدودها " وهو ما يعتبر -كما قال- "مصدر قلق خطير على الأمن القومي" للبلاد، نظرا لوجود "شبكات إجرامية خطيرة" ضمن قوافل المهاجرين غير الشرعيين .

إقرأ أيضا:   المغرب يسعى لإثارة الفوضى بالمنطقة لحماية مصالحه الاستعمارية ومصالح حلفائه

وبعد أن ذكر بأن الجزائر "تحصي وصول أكثر من 42 جنسية افريقية من المهاجرين الشرعيين"، كشف أن "شبكات المهاجرين غير الشرعيين التي تستغل الأطفال النيجيريين والماليين في التسول ضمن شبكات منظمة هي شكل من أشكال الاتجار بالبشر" ومن حق الجزائر -كما قال-"محاربة هذه الظاهرة بشدة حماية لأمنها القومي" ولا "يمكن لأي منظمة غير حكومية أو دولة ثالثة أن تلوم دولة ما على تنفيذ تشريعاتها الخاصة، لمواجهة تهديد النظام العام والأمن".

كما أشار الى أن الجزائر "صادقت على الاتفاقيات الدولية التي تمنع ممارسات الاتجار بالبشر وحماية الطفولة " لذلك من "واجبها محاربة هذه الشبكات حتى لا تفلت من العقاب فوق أراضيها".

كما أوضح بأن "تحديد شروط دخول الأجانب وحركتهم واستقرارهم يخضع في كل بلد الى قانونه الخاص وعلى كل دولة احترامه".

إقرأ أيضا:   هجرة غير شرعية: المقاربة الجزائرية في بعدها الانساني في التعامل مع الظاهرة

وفي نفس الاطار، توقع السيد قاسيمي "ارتفاعا" في قوافل الهجرة من دول الساحل ومن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا باتجاه الجزائر لأن هذه الدول "لم تعد قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها" ما يجعل الجزائر "في مواجهة تحديات كبيرة" خاصة في منطقة الجنوب".

كلـمات مفتـاحيــة :
تحول الجزائر من بلد عبور الى بلد إستقرار للمهاجرين غير الشرعيين يشكل خطرا على الأمن القومي
  أدرج يـوم : السبت, 19 كانون1/ديسمبر 2020 14:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.19

السفير الصحراوي بإثيوبيا: قرار ترامب، "هدية ملغومة للمغرب"

20.12.19

الإقتران الكبير بين المشتري و زحل يوم "الاثنين المقبل"

20.12.19

غليزان: إنقاذ  حيوان "الزردي" المهدد بالانقراض بغابات زمورة

20.12.19

قرار وزاري مشترك يحدد مدونة الايرادات والنفـقات لحساب التخصيص الخاص بـ"الصندوق الوطني…

20.12.19

الصحراء الغربية: إعلان ترامب إنتهاك صارخ للقانون والشرعية الدوليين

20.12.19

سقوط مروحية عسكرية بعرض البحر بتيبازة: رفع جثامين شهداء الواجب الوطني بحضور الفريق شنقريحة

الأكثــر قـراءة

20.12.17

امتحانات وطنية: الوزارة حريصة على تحسين ظروف إجراء امتحان البكالوريا في الجنوب

20.12.16

المخزن يشن حملة قذرة ضد الاعلاميين المعارضين

20.12.17

المدينة الجديدة بوينان بالبليدة : توزيع ألف مسكن من صيغة "عدل" مطلع فبراير المقبل

20.12.17

القبض على الإرهابي الخطير رزقان أحسن المدعو "أبو الدحداح" بجيجل

20.12.17

سطيف: اختتام فعاليات برنامج الدعم المقدم من طرف الأمم المتحدة في جانبه الخاص بمكافحة…

20.12.16

الجزائر سخرت جل الوسائل من أجل تأمين حدودها البرية ومداخلها البحرية