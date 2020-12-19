Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

جثمان وزير الداخلية الأسبق نور الدين يزيد زرهوني يوارى الثرى بمقبرة العالية

  أدرج يـوم : السبت, 19 كانون1/ديسمبر 2020 13:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرات

 

الجزائر - ووري الثرى يوم السبت, بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة,  جثمان وزير الداخلية الأسبق نور الدين يزيد زرهوني, الذي وافته المنية الجمعة عن عمر ناهز ال83 سنة.

و قد حضر تشييع الجنازة, الوزير الاول, عبد العزيز جراد,  وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, كمال بلجود, مستشار  رئيس الجمهورية, عبد الحفيظ علاهم الى جانب أسرة الفقيد وأقاربه.

وقد التحق الفقيد الذي هو من مواليد سنة 1937 بتونس, مبكرا بصفوف جيش التحرير الوطني حيث أصبح عضوا فاعلا لينضم بعدها إلى وزارة التسليح والاتصالات العامة (المالغ) التي تم استحداثها في الحكومة الجزائرية المؤقتة.

وفي عام 1958, كلف الفقيد بتسيير عملية إنشاء مديرية التوثيق والأبحاث ليتم تعيينه بعد ذلك لتسيير مصالح جهاز المخابرات لجيش التحرير الوطني.

اقرأ أيضا :       وزير الداخلية الأسبق نور الدين يزيد زرهوني في ذمة الله

وفي سنة 1961, شارك الفقيد ضمن الوفد الجزائري في مفاوضات إيفيان بصفته خبيرا عسكريا.

وبعد الاستقلال, تقلد الراحل مسؤولية قسم العمليات التابع للأمن العسكري.

كما عين الراحل زرهوني سفيرا للجزائر في عدة عواصم منها واشنطن ومكسيكو وطوكيو, ليتولى بعدها عدة مناصب سامية في الدولة منها وزارة الداخلية وكذا منصب نائب الوزير الأول.

كلـمات مفتـاحيــة :
جثمان وزير الداخلية الأسبق نور الدين يزيد زرهوني يوارى الثرى بمقبرة العالية
  أدرج يـوم : السبت, 19 كانون1/ديسمبر 2020 13:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.19

كوفيد-19 : وزارة التجارة تواصل متابعة تنفيذ الإجراءات الرقابية والوقائية الخاصة بالقطاع

20.12.19

ترحيب عربي ودولي بتشكل حكومة جديدة في اليمن

20.12.19

كوفيد-19 : تصنيع مولدات أوزون من تطوير باحثين جزائريين لتعقيم الفضاءات

20.12.19

جثمان وزير الداخلية الأسبق نور الدين يزيد زرهوني يوارى الثرى بمقبرة العالية

20.12.19

الصحراء الغربية/جبهة البوليساريو : المغرب ماض في تدليسه للحقائق

20.12.19

حوادث المرور : وفاة خمسة أشخاص وإصابة 244 أخرين بجروح خلال ال 48 ساعة الأخيرة

الأكثــر قـراءة

20.12.17

امتحانات وطنية: الوزارة حريصة على تحسين ظروف إجراء امتحان البكالوريا في الجنوب

20.12.16

المخزن يشن حملة قذرة ضد الاعلاميين المعارضين

20.12.17

المدينة الجديدة بوينان بالبليدة : توزيع ألف مسكن من صيغة "عدل" مطلع فبراير المقبل

20.12.17

القبض على الإرهابي الخطير رزقان أحسن المدعو "أبو الدحداح" بجيجل

20.12.16

الجزائر سخرت جل الوسائل من أجل تأمين حدودها البرية ومداخلها البحرية

20.12.14

تيبازة: عمليات أبحاث واسعة على قارب صيد على متنه خمسة بحارة