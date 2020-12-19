الفريق شنقريحة يقدم تعازيه في وفاة المجاهد و الوزير الأسبق نور الدين يزيد زرهوني

و جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه "على اثر وفاة, المغفور له بإذن الله , المجاهد و الوزير الأسبق نور الدين يزيد زرهوني, طيب الله ثراه, صباح يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 , بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة, يتقدم السيد الفريق السعيد شنقريحة, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, باسمه الخاص و باسم كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي, بأصدق تعازيه القلبية الخالصة, راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة و أن يسكنه فسيح جنانه مع الشهداء و الصدقين, و أن يلهم ذويه جميل الصبر و السلوان في هذا المصاب الجلل".

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