سقوط مروحية عسكرية بتيبازة: استخراج جثماني الشهيدين الوافي محمد الأمين وخروسة نور الدين

الجزائر - تمكنت قيادة القوات البحرية، اليوم الجمعة، من استخراج جثماني المقدمين الوافي محمد الأمين وخروسة نور اللذين استشهدا الأربعاء الماضي إثر حادث سقوط حوامة البحث والإنقاذ بمدينة بوهارون (ولاية تيبازة) والذي أسفر عن استشهاد طاقم الطائرة المتكون من ثلاثة أفراد.

وأوضحت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها أنه "اثر حادث سقوط حوامة البحث والإنقاذ من نوع (MS-25 Merlin) يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 على بعد 2 ميل بحري شمال غرب ساحل مدينة بوهارون بولاية تيبازة، والذي أسفر عن استشهاد طاقم الطائرة المكون من ثلاثة (03) أفراد، أطلقت قيادة القوات البحرية على الفور عملية بحث وإنقاذ عبر تسخير وسائل هامة".

وخلال هذه العملية، "تم انتشال جثمان الملازم الأول بوزايدة نور الدين خلال اللحظات التي تلت الحادثة وتواصلت جهود فرق البحث وكللت عصر اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 باستخراج جثماني الشهيدين المقدم الوافي محمد الأمين والمقدم خروسة نور الدين ليتم نقلهما بعد ذلك الى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة لاستكمال الإجراءات الطبية والإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات".

إقرأ أيضا: سقوط مروحية عسكرية بعرض البحر بتيبازة: استشهاد أعضاء الطاقم الثلاثة

وذكر البيان أن قيادة القوات البحرية سخرت لعملية البحث حوامتي (02) بحث وإنقاذ قاطرة أعالي البحار "المنجد" رقم المتن 701، السفينة كاسحة الألغام رقم المتن 502، ثلاثة (03) سفن دورية، زورقي (02) بحث وإنقاذ، أربعة (04) زوارق نصف صلبة وغطاسين مختصين، بالإضافة إلى مصالح الحماية المدنية".