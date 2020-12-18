رئيس مجلس الأمة بالنيابة يعزي عائلة الوزير الأسبق الراحل نور الدين زرهوني

الجزائر - بعث رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، برسالة تعزية إلى عائلة الوزير الأسبق نور الدين يزيد زرهوني الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، أكد من خلالها أن الجزائر فقدت بوفاته "أحد خدام الدولة المخلصين".

وجاء في برقية التعزية: "علمت بقلب مؤمن بقضاء الله وقدره وببالغ التأثر وعميق الأسى بنبأ وفاة المشمول بعفو الله ورضاه، الأخ المجاهد الدبلوماسي والوزير نور الدين يزيد زرهوني، أحسن الله قبوله في هذا اليوم المبارك، إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان".

وأضاف السيد قوجيل أنه "برحيل المجاهد نور الدين يزيد زرهوني، تفقد الجزائر اليوم أحد خدام الدولة المخلصين المشهود لهم وأحد أولئك الذين اتسموا بخصال رجل الدولة وعون السلطة العمومية في خدمة المواطنين مع المحافظة على هيبة الدولة وسلطانها ومجاهدا مقداما ومناضلا فذا من رجالات نوفمبر الذين سطروا في تاريخها صفحات مجد وفخر".

كما أشاد أيضا بمناقب الفقيد وما اشتمل عليه من "شيم وفضائل ونبل الرجال، إذ لم تثنه كل الصعاب عن مواصلة رسالته لتحرير الوطن إلى أن انتصرت الثورة وأشرقت شمس الحرية".