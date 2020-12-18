الرابطة الأولى: شبيبة القبائل تنتفض في الشلف و وفاق سطيف يحافظ على الصدارة -

الصحراء الغربية: أوكسفام تدعو لاستئناف المفاوضات السياسية -

سقوط مروحية عسكرية بتيبازة: استخراج جثماني الشهيدين الوافي محمد الأمين وخروسة نور الدين -

طاقم سفينة قرين بلقاسم العلمية ينقذ 18 شابا مرشحا للهجرة السرية بعرض سواحل بومرداس -

توقيف خمسة أشخاص بعد تقديمهم بلاغا كاذبا للتمويه عن عملية نصب وسرقة -

الرابطة الأولى (الجولة الرابعة): النتائج الجزئية والترتيب -

دعوة إلى ضرورة التفكير في تطوير اللغة العربية واستخداماتها في الإدارات والمؤسسات -

جيمس بيكر: خطوة ترامب المتهورة في الصحراء الغربية ستسهم في تعطيل مسار التسوية -

دورة اتحاد شمال إفريقيا دون 20 عاما (اليوم الثاني): انهزام الجزائر أمام المغرب (0-1) -

كوفيد-19: تسجيل 438 إصابة جديدة، 398 حالة شفاء و 7 وفيات -

بطولة إفريقيا للجيدو-2020 (أكابر): الجزائرية بلقاضي امينة (-63 كلغ) تتوج بالميدالية الذهبية -

الرئيس تبون يعزي في وفاة وزير الداخلية الأسبق نور الدين يزيد زرهوني -

كوفيد-19 : التأكيد على ضرورة مواصلة تطبيق التدابير الاحترازية للوقاية من الفيروس -

دعم أوروبي متزايد لقضية الصحراء الغربية -

السناتور انهوف: اللوبي المغربي في واشنطن حال دون إنصاف قضية الصحراء الغربية -

وزير الداخلية الأسبق نور الدين يزيد زرهوني في ذمة الله -

ليبيا: تشكيل لجنة قانونية مكلفة بوضع الترتيبات اللازمة للانتخابات -

تفكيك شبكة دولية مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بتيبازة -

تعديل الدستور: باكورة الإصلاحات الرئاسية ضمن مسارالتأسيس لجزائر جديدة طالب بها الحراك الشعبي -