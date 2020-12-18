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دعوة إلى ضرورة التفكير في تطوير اللغة العربية واستخداماتها في الإدارات والمؤسسات

  أدرج يـوم : الجمعة, 18 كانون1/ديسمبر 2020 17:45     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات
دعوة إلى ضرورة التفكير في تطوير اللغة العربية واستخداماتها في الإدارات والمؤسسات

الجزائر - دعا الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الجمعة، إلى ضرورة التفكير في تطوير اللغة العربية واستخداماتها في الإدارات والمؤسسات لتكون "همزة وصل بين تحصيل المعرفة ونقل التكنولوجيا".

وكتب السيد جراد في حسابه الخاص على تويتر أن "ذكرى اليوم العالمي للغة العربية هو تاريخ اعتماد لغة الضاد لغة رسمية للأمم المتحدة"، مضيفا أن "اللغة العربية من مرتكزات هويتنا ووسيلة لتدوين ذاكرتنا الوطنية وترسيخ انتمائنا الحضاري".

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وبالمناسبة، شدد الوزير الأول على أهمية "التفكير في تطوير تدريس اللغة العربية واستخداماتها في الادارات والمؤسسات لتكون همزة وصل بين تحصيل المعرفة ونقل التكنولوجيا"، مبرزا أنها (اللغة العربية) "نافذتنا للانفتاح على اللغات الاجنبية لإثراء تنوعنا الثقافي الذي كنا ولازلنا نفتخر به".

آخر تعديل على الجمعة, 18 كانون1/ديسمبر 2020 19:19
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دعوة إلى ضرورة التفكير في تطوير اللغة العربية واستخداماتها في الإدارات والمؤسسات
  أدرج يـوم : الجمعة, 18 كانون1/ديسمبر 2020 17:45     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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